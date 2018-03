En raison des mouvements du marché, en février 2018, les encours des ETFs/ETPs ont diminué de 3,50 %, soit 180,10 milliards de dollars, pour atteindre 4 968 milliards de dollars. Le mois de février 2018 a été le 49ème mois consécutif d’entrées nettes de capitaux pour les ETFs/ETPs au niveau mondial.

D’après le rapport ETF Industry Insights publié par ETFGI en février 2018, les encours mondiaux des ETFs/ETPs ont diminué de 180,10 milliards de dollars en février 2018. La baisse de 3,50 % enregistrée – avec des encours passant de 5 148 milliards de dollars à la fin du mois de janvier 2018 à 4 968 milliards de dollars à la fin du mois de février 2018 - représente également la plus faible croissance mensuelle des actifs sous gestion depuis janvier 2016, lorsque les actifs avaient alors diminué de 4,69 %, passant de 2 994 à 2 853 milliards de dollars.

Croissance mondiale des actifs ETF et ETP à fin février 2018

Le mois de février 2018 a également marqué le 49ème mois consécutif de collecte nette sur les ETFs/ETPs au niveau mondial, avec 12,38 milliards de dollars collectés au cours de ce mois ; soit 81,87 % moins que les entrées nettes enregistré en février 2017.

La majorité des nouvelles entrées nettes de capitaux peuvent être attribuées aux 20 premiers ETFs classés par nouveaux actifs nets, ces derniers ayant collectivement recueilli 61,8 milliards de dollars en 2018.

L’ETF iShares Core S & P 500 (IVV US) a généré à lui seul des entrées nettes de capitaux de 10,94 milliards de dollars.

Top 20 des ETF par nouveaux actifs nets : Global De même, les 10 premiers ETPs par les nouveaux actifs nets ont collecté 4,44 milliards de dollars depuis le début de l’année 2018.

Top 10 des ETP par nouveaux actifs nets : Global Au niveau mondial, les ETFs/ETPs actions ont enregistré des entrées nettes de capitaux de 1,42 milliard de dollars en février, portant leur collecte nette à 201,88 milliards de dollars depuis le 1er janvier 2018, soit moins que les 91,35 milliards d’entrées nettes de capitaux recueillis l’an dernier au même moment.

Les ETFs/ETPs obligataire ont enregistré des entrées nettes de 3,20 milliards de dollars en février, soit 14,76 milliards de dollars depuis le début de cette année, ce qui est inférieur aux montants de 27,52 milliards de dollars collectés l’année dernière.

Au mois de février 2018, les investisseurs ont eu tendance à investir dans des ETF classiques, à faible coût, les ETFs iShares Core S & P 500 (IVV US) et iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA US) collectant la majeure partie des flux.