ETFGI, une société indépendante de recherche et de conseil sur les tendances de l’écosystème ETF/ETP, annonce que les encours des ETFs/ ETPs Smart Beta actions ont atteint un record de 630 milliards de dollars à la fin du mois d’août 2017, soit une augmentation de 18,3 % sur les huit premiers de l’année (cf graphique).

Dans le détail, les encours records de 630,39 milliards de dollars de ces ETFs/ETPs Smart Beta actions se repartissent à hauteur 559,41 milliards de dollars aux États-Unis, 46,46 milliards de dollars en Europe, 14,99 milliards au Canada et 5,72 milliards de dollars en Asie Pacifique (ex-Japon).

En août 2017, les ETFs/ETPs Smart Beta actions ont enregistré des entrées nettes de capitaux (3,23 milliards de dollars) pour le 18ème mois consécutif, portant leur montant à 48,86 milliards de dollars depuis le début de l’année contre 33,77 milliards de dollars l’an dernier au même moment.

En combinant ces entrées nettes avec l’effet de marché, les encours des ETFs/ETPs Smart Beta actions ont augmenté de 18,3 %, passant de 532,79 milliards de dollars à 630,39 milliards de dollars, correspondant à un taux de croissance sur 5 ans de 31,5 %.

À la fin du mois d’août 2017, on comptait 1 279 ETPs/ ETPs Smart Beta actions, à travers 2 171 listings et des encours de 630 milliards de dollars auprès de 158 fournisseurs sur 40 bourses dans 33 pays.

« Le mois d’août est généralement un mois difficile pour les marchés boursiers avec une perte moyenne de 1,3 % pour l’indice S&P 500 au cours des 20 dernières années. En dollars, cette année, cet indice a progressé de 0,31 % en août et de 11,93 % depuis le 1er janvier dernier ; de son coté le MSCI ACW et le MSCI EM ont augmenté respectivement de 0,44 % et 2,27 % en août dernier et de 15,48 % et de 28,59 % sur l’année 2017. Les tempêtes et les risques politiques restent une priorité pour les investisseurs - la capacité de l’administration Trump à avancer sur ses objectifs, les discussions au Capitol, les négociations sur le Brexit et la Corée du Nord sont encore des sujets de préoccupation » indique Deborah Fuhr, fondatrice associée d’ETFGI.

Aujourd’hui, 88,7 % des encours de Smart Beta sont investis dans 631 ETFs/ETPs domiciliés et cotés aux États-Unis et 76,2 % de ces encours correspondent à 507 ETFs/ETPs offrant une exposition Smart Beta sur le marché américain.

IShares a été le plus important bénéficiaire des flux nets sur les ETFs/ETPs Smart Beta actions au cours du mois d’août avec 1,66 milliards de dollars collecté, suivi par DeltaShares (793 millions de dollars) et Vanguard (707 millions de dollars).