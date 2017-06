Première implantation régionale du spécialiste de la gestion de fortune Bordier & Cie (France) S.A.

Présent à Paris depuis 2006, Bordier & Cie (France) S.A., spécialiste reconnu de la gestion de fortune, inaugure sa première implantation régionale avec l’ouverture de bureaux à Brest et Rennes. Fort d’une croissance soutenue depuis plus de dix ans en France, ce déploiement s’inscrit dans la volonté de Bordier & Cie (France) S.A. d’offrir à ses clients un service personnalisé de gestion privée, reposant sur une gestion transparente et performante de leur portefeuille, et un conseil juridique et fiscal sur mesure.

Christophe Burtin, Directeur Général de Bordier & Cie (France) S.A., commente : « Nous sommes aujourd’hui très heureux d’annoncer cette implantation en Bretagne, qui marque notre souhait de renforcer la proximité avec nos clients et l’accélération de notre croissance en France par un effort d’investissement en région. L’arrivée de deux nouveaux collaborateurs très expérimentés et dotés d’une profonde connaissance du tissu économique local sont le socle de notre développement, au service des patrimoines familiaux et des entrepreneurs bretons. »

L’équipe dédiée au développement de Bordier & Cie (France) S.A. en Bretagne

Bernard Bergot, 52 ans, diplômé de l’IFCAM et titulaire d’un DIPC Commerce et Distribution du CETMA fut notamment Conseiller Privé, expert auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine, à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Finistère en 1998, avant de devenir Directeur d’Agence au CIC Banque Privée sur le Finistère Sud à Quimper en 2003. En 2007, il rejoint KBL Richelieu Banque Privée à Brest où il est en charge du suivi et du développement de l’ensemble des portefeuilles de la clientèle privée sur la région Bretagne en tant que Directeur de Clientèle Privée. Basé à Brest, Bernard Bergot assurera la Direction de la Région Bretagne de Bordier & Cie (France) S.A.

Philippe Le Guernevé, 49 ans, titulaire d’un Master Banque Finance de l’IUP de Caen, a débuté sa carrière au Crédit Mutuel de Bretagne dès 1992 en tant qu’attaché commercial, avant de devenir Directeur Adjoint de l’Agence de Saint-Malo en 2002 et Conseiller en Gestion de Patrimoine en 2006. En 2008, Philippe rejoint KBL Richelieu Banque Privée en tant que Banquier Privé puis devient Directeur de Délégation d’Arkea Banque Privée en 2010. En 2014, il devient Banquier Privé Senior chez KBL Richelieu Banque Privée. Basé à Rennes, Philippe Le Guernevé rejoint Bordier & Cie (France) S.A. en tant que Banquier Privé Sénior et Directeur adjoint de la Région Bretagne.