Mercer, spécialiste du conseil en ressources humaines, en santé prévoyance, en talent, en retraite et en investissements, a annoncé que le montant total de ses actifs en gestion fiduciaire atteignait 213 milliards de dollars.

« Depuis son lancement, notre activité de gestion fiduciaire a évolué afin de toujours mieux répondre aux attentes de notre clientèle. Le succès rencontré par nos services témoigne de la solidité de l’offre que nous proposons aujourd’hui à nos clients », souligne Julio Portalatin, Président Directeur Général de Mercer Monde. « Notre priorité est de fournir à nos clients des conseils et des solutions de la meilleure qualité, en nous appuyant sur nos excellentes capacités d’analyse, et notamment sur l’expertise de notre équipe de plus de 130 spécialistes dédiés à la recherche de gérants ».

Plus récemment, ces solutions ont attiré de nouveaux clients basés en Afrique, en Asie, en Amérique latine et au Moyen-Orient. À l’origine, les services d’investissement de Mercer s’adressaient principalement aux fonds de pension.

D’année en année, ces services se sont élargis à de nouveaux segments de clientèle : les assurances, la gestion de patrimoine et les fondations. Mercer a ainsi diversifié sa base de clients : Le Groupe travaille désormais, au-delà des fonds de pension, pour des entreprises privées, des organismes publics, des compagnies d’assurance, des organisations à but non lucratif et des intermédiaires prestataires de services d’investissement.

À l’occasion de sa dernière enquête annuelle publiée en février 2017, le magazine Chief Investment Officer (CIO) a salué la croissance et le succès du Groupe Mercer et a consacré celui-ci leader mondial incontesté dans le segment de la gestion financière externalisée discrétionnaire