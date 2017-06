Dièse Finance est utilisé par près de 10 000 entreprises, des PME aux grands groupes. Sa plateforme cloud « Webtaxes » permet de gérer le traitement complet des flux fiscaux dans l’entreprise, de la production des déclarations à leur dépôt sur les sites de l’administration fiscale via les protocoles de télétransmission (TVA, Impôt sur les sociétés…).

Ce rapprochement est l’aboutissement du partenariat existant entre Dièse Finance et Exact qui permet déjà aux entrepreneurs et aux experts-comptables d’automatiser leurs processus de télé-déclaration de TVA, directement depuis le logiciel de gestion cloud d’Exact. L’objectif de cette acquisition est de renforcer la position conjointe de Dièse Finance et Exact sur le marché français.

Erik van der Meijden, CEO du groupe Exact déclare : « Grâce au cloud, nous mettons la collaboration en temps réel à portée des entreprises et de leurs experts-comptables et nous sommes convaincus de l’opportunité unique que représenteront demain les forces combinées de Dièse Finance et Exact. Face aux enjeux qui attendent les entreprises et les experts comptables français en matière de fiscalité, il était clé de pouvoir offrir des fonctionnalités fiscales élargies dans le cadre de l’offre d’Exact. »

Bruno Gibert, Directeur général de Dièse Finance ajoute : « Nous sommes le seul pure player SaaS en France dans le domaine de la gestion fiscale. En tant que partie prenante au sein du Groupe Exact, Dièse Finance sera en mesure de démultiplier sa capacité d’innovation qui reste un axe stratégique fort pour continuer à offrir les meilleurs services à l’ensemble de nos clients. Notre ambition est d’être le leader du logiciel de gestion fiscale en France et nous sommes certains que c’est en combinant nos forces avec Exact que nous atteindrons cet objectif. »

Les termes de la transaction annoncée aujourd’hui ne sont pas divulgués.