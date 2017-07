Maîtrisant le savoir-faire de la conception et de la fabrication de tôles certifiées et fort de son référencement obtenu chez EDF-ENERDIS en 2002, Adeos est devenu le 1er producteur français indépendant sur son marché et fournit tous les fabricants français de postes de transformation électriques.

Cette augmentation de capital de plus de 1,2 M€ contribuera au financement de la conquête de nouveaux marchés à l’étranger, dans les pays où la société possède déjà les agréments et partenaires nécessaires (Algérie, Sénégal notamment et plus généralement tous les pays francophones disposant d’un réseau électrique aux normes françaises).

Alexis Collon, Directeur Associé Inter Invest Capital explique : « Depuis sa reprise en 2002, M. Jacques François a su faire évoluer avec succès le portefeuille d’activités et imposer Adeos comme le premier producteur français indépendant de portes et ventilations des postes de transformation électrique. La société dispose aujourd’hui de tous les atouts nécessaires pour poursuivre un développement fort et créateur de valeur en Afrique et notamment en Algérie et au Sénégal »

Jacques François, Président d’Adeos ajoute : « Inter Invest Capital a su se distinguer par sa réactivité et sa compréhension de l’activité et du marché. Avec ses nouveaux moyens et l’accompagnement actif d’Inter Invest Capital, nous sommes confiants dans la réussite de notre développement à l’international. »

