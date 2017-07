Le Groupe ATER, acteur de référence dans la recherche de bénéficiaires, poursuit sa transmission capitalistique enclenchée en 2010, à l’occasion d’une nouvelle opération de MBO. L’équipe de management menée par Olivier Oria continue ainsi à se renforcer au capital du Groupe, avec l’appui du fondateur Pascal Gréco et de nouveaux investisseurs, Crédit Agricole Régions Investissement et Loire-Centre Capital. Cette opération permet également aux actionnaires financiers du Groupe, Siparex et Sodero Gestion, de signer leur sortie, clôturant un partenariat de long terme commencé respectivement en 2004 et 2010.

Avec 30 ans d’expertise, le Groupe ATER s’est imposé comme le spécialiste de l’enquête civile en France (recherche et localisation de personnes physiques et morales). En complément de son activité historique d’enquêteur, le Groupe a progressivement développé une offre de service complète centrée sur la gestion et maîtrise du risque financier, principalement dédiée aux établissements financiers et des métiers de l’assurance notamment, regroupant l’évaluation immobilière, la publicité foncière sur internet, ainsi que l’enquête fraude à l’assurance. Le groupe compte plus de 200 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 16 M€ environ.

S’inscrivant dans la logique souhaitée par son fondateur, le Groupe réorganise son capital permettant ainsi à Olivier Oria et aux cadres du Groupe de devenir l’actionnaire de référence aux côtés de Pascal Gréco. L’opération réunit un tour de table Equity de plus de 2 M€ souscrit par Crédit Agricole Régions Investissement et Loire-Centre Capital et s’appuie sur une dette d’acquisition arrangée par CARCIE et levée auprès de deux partenaires bancaires de longue date, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Touraine Poitou et le CIC Ouest, rejoints à cette occasion par la Caisse d’Epargne Loire-Centre.

Cette opération permet ainsi au groupe ATER de poursuivre son développement en s’adossant à un nouveau pool de partenaires, qui vise à continuer à exploiter les relais de croissance identifiés et à consolider son positionnement spécifique sur chacun de ses métiers.

Olivier Oria, PDG du groupe ATER, explique : « Au cours de ces dernières années, aux côtés de Siparex et de Sodero Gestion, nous sommes satisfaits d’avoir pu construire un socle solide et riche de prestations de services, qui repose sur de véritables compétences humaines. En effet, le groupe est en mesure d’intervenir sur toutes les phases de la gestion du risque client. Aujourd’hui, l’objectif est de pouvoir raisonner « groupe » et de travailler sur les synergies de nos offres et proposer à nos partenaires une solution globale parfaitement adaptée, aussi bien dans la phase des engagements, que dans le cadre de la conformité, de la gestion d’un contentieux ou d’une fraude. C’est pourquoi le groupe choisit de faire confiance à de nouveaux investisseurs, tous deux issus des groupes bancaires (Crédit Agricole et Caisse d’Epargne), qui devraient constituer une aide précieuse dans le cadre de notre développement ».