Investment Banking

ekWateur, le premier fournisseur d’énergie collaboratif, annonce aujourd’hui avoir levé 2 millions d’euros auprès de trois grands investisseurs français : Aster, BNP Paribas Développement et Bouygues Telecom Initiatives. Une levée de fonds importante pour ekWateur, clôturée seulement quelques mois après le lancement officiel de son offre commerciale. Le fournisseur avait déjà récolté plus de 240 000 euros auprès d’éco-épargnants au mois d’octobre via la plateforme de financement participatif spécialisée en énergies renouvelables Lumo. Ces fonds permettront à ekWateur d’accélérer sa croissance et le développement de nouvelles applications et services informatiques ainsi que d’étoffer ses équipes. ekWateur souhaite en effet recruter une dizaine de collaborateurs en 2017, principalement pour le développement web mais également pour sa gestion administrative et commerciale.

Aster est le principal investisseur de cette levée de fonds de Série A. Les investisseurs français Bouygues Telecom Initiatives et BNP Paribas Développement participent aussi, à parts égales, à ce premier tour de table.

« Cette levée de fonds clôture pour nous une très belle année 2016 puisque - partis de rien il y a quelques mois – nous avons déjà vendu plus de 4000 compteurs [1]. Ces fonds viennent à point nommé pour nous aider à remplir notre objectif de 50 000 compteurs à la fin de l’année. » déclare Julien Tchernia, l’un des deux fondateurs et le Président d’ekWateur. « Cela augure également une excellente année 2017. En effet, grâce à cette levée de fonds nous allons pouvoir changer d’échelle et concurrencer plus fortement encore les gros acteurs du marché, » ajoute Jonathan Martelli, l’autre fondateur du fournisseur collaboratif et son Directeur Général.

« Nous avons été impressionnés par l’équipe d’ekWateur qui a démontré une capacité d’exécution et d’adaptation assez incroyable depuis la création de la société il y a seulement un an. ekWateur est un nouvel entrant 100% « vert » qui offre une approche innovante, collaborative et économique de fourniture d’énergie et de services énergétiques aux particuliers. La société représente pour nous une véritable opportunité et un vecteur d’accélération de l’ouverture du marché de l’énergie en France et en Europe dans les années à venir. » explique Jean-Marc Bally, Managing Director d’Aster.

« Nous sommes ravis de participer au développement d’ekWateur. Nous pensons en effet que les applications et services proposés sont pertinents et innovants, et qu’ils viendront enrichir les bonnes pratiques de gestion d’énergie collaborative. » souligne Georges Passet, Président de Bouygues Telecom Initiatives.

« Nous croyons à l’émergence d’un acteur innovant et collaboratif dans la fourniture d’énergie. L’équipe d’ekWateur a rapidement franchi les étapes nécessaires pour proposer une offre différente et attractive. » explique Nicolas Tymen, Directeur de Participations Venture-BNP Paribas Développement.

Comptant pour l’instant une vingtaine de collaborateurs, ekWateur vient de passer le cap des 4 000 compteurs, trois mois et demi après son lancement sur le marché. Son ambition ? Atteindre les 100 000 compteurs à la mi-2018 avec en tête l’objectif à long terme de 500 000 compteurs d’ici 2021. Tout en conservant les mêmes aspirations : fun, simple, écolo, geek, collaboratif et transparent.