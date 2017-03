Columbia Threadneedle Investments, un des plus grands groupes de gestion d’actifs au monde, annonce que la valeur nette du Threadneedle American Smaller Companies Fund (le « Fonds ») a dépassé le milliard de dollars depuis le début de l’année 2017, pointant à 1.065 millions USD à la fin janvier en conséquence de la croissance enregistrée par les actions individuelles et suite à la demande accrue des investisseurs pour cette classe d’actifs, toutes deux découlant de l’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis.

Cogéré par Nicolas Janvier et Diane Sobin, le Fonds investit dans des sociétés dont la valeur de marché fluctue généralement entre 500 millions USD et 10 milliards USD au moment de leur acquisition.

Le Fonds, qui a été noté 4 étoiles par Morningstar, a généré une performance annualisée de 12,8% pour les investisseurs sur les cinq dernières années (USD, revenu net, particuliers, au 31 janvier 2017).

Le Fonds présente actuellement une part active de 91,4%.

Nicolas Janvier, cogérant du Fonds : « La victoire de Donald Trump a changé la donne aux Etats-Unis, tant du point de vue économique et politique que sur le plan de son marché boursier. Selon nous, outre son parti pris d’« Amérique d’abord », l’abaissement des impôts des sociétés promis par Donald Trump bénéficiera lui aussi aux petites entreprises dont les taux d’imposition effectifs sont généralement plus élevés que les multinationales.

Depuis le début de l’été jusqu’à la fin octobre, nous avons progressivement renforcé nos positions sur certains titres dans la finance et d’autres secteurs cycliques et, après l’élection, nous avons continué à étoffer nos positions dans le secteur bancaire et l’industrie. Parallèlement, et après avoir confronté nos opinions sur des titres spécifiques et nos prévisions macroéconomiques, nous avons réduit notre exposition aux fonds de placement immobilier.

Nous avons renforcé nos positions dans des entreprises fortement exposées à l’économie intérieure, car celles-ci tireront mieux leur épingle du jeu si la croissance s’accélère ou si des politiques fiscales favorables sont adoptées. Au cours des cinq dernières années, la performance des petites capitalisations américaines a été le fruit de l’augmentation des valorisations bien plus que celle des bénéfices, mais, selon nous, cette dernière composante prendra une tout autre importance en 2017. Nous tablons sur un maintien du fossé qui sépare les gagnants des perdants au cours de l’année, un contexte favorable aux gérants actifs. »

Eléonard Buono, Directeur France de Columbia Threadneedle : « Le Threadneedle American Smaller Companies Fund est idéalement placé pour tirer parti du fort potentiel de croissance des sociétés de petites et moyennes capitalisations en Amérique du Nord. Nicolas Janvier et Diane Sobin sont parvenus à concrétiser ce scénario, et nous nous félicitons de pouvoir fêter cette étape avec l’équipe.

Si les retombées des Trumponomics restent incertaines, nous pensons toutefois que la volatilité qui accompagne les changements politiques actuels ouvre des opportunités pour permettre aux gérants actifs de générer de bonnes performances à long terme pour les investisseurs. Le Fonds s’appuie sur les recherches approfondies et l’approche d’investissement efficace de l’équipe actions américaines. »