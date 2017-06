L’objectif de ce fonds flexible multi-classes d’actifs est de participer à la hausse des marchés financiers tout en amortissant les phases de baisse, en maintenant un niveau de risque stable au cours du temps, c’est-à-dire une cible de volatilité moyenne annualisée de 7,5%.

Transparente et disciplinée, la stratégie d’investissement de Parvest Diversified Dynamic offre d’une part, une allocation totalement flexible et diversifiée sur un très large univers d’investissement, composé d’actions, d’obligations d’Etat et d’entreprises, mais aussi d’actifs de diversification, et ce sur toutes les zones géographiques. D’autre part, la stratégie propose un mécanisme de gestion innovant, baptisé ISOVOL, développé en 2009 conjointement par les équipes de gestion d’actifs de THEAM et d’ingénierie financière de BNP Paribas Investment Partners, qui place la notion de risque au cœur de la stratégie d’allocation. L’allocation d’actifs est modulée au quotidien en fonction des changements et de la dynamique de risque des marchés, c’est-à-dire, de leur volatilité.

« L’allocation entre les différents actifs est définie par un budget de risque fixe prédéterminé, et non par une approche classique de pondérations », explique Tarek Issaoui, responsable des solutions flexibles chez THEAM. « Cette allocation est gérée activement grâce au processus de gestion ISOVOL qui, pour chaque actif, contrôle quotidiennement les signaux de volatilité. Les véhicules d’investissement sont simples et liquides, principalement des ETF et des contrats futures ».

Le profil de rendement/risque demeure attractif : au 31 mai 2017, la part classique de Parvest Diversified Dynamic affichait une progression depuis le début de l’année de 4.33%, une performance annualisée de 6.21 % sur cinq ans et de 3.79% sur trois ans.

« Depuis plusieurs années, nous constatons un véritable changement de paradigme chez les investisseurs, pour qui la recherche de rendement n’est plus l’unique préoccupation », explique Andrea Mossetto, Investment specialist chez THEAM. « Ils recherchent également des stratégies qui, tout en continuant de leur assurer un potentiel de gain, soient capables de préserver leur capital et d’amortir les baisses des marchés. Cette évolution explique aujourd’hui le succès de notre fonds Parvest Diversified Dynamic dont la vocation est de satisfaire ces deux exigences ».