Fonds actions européennes long only, le fonds Exane Equity Select Europe s’appuie sur les deux piliers fondateurs de la société de gestion : la spécialisation et la concentration. En effet, le processus de gestion du fonds repose sur l’expertise historique d’Exane Asset Management dans le stockpicking sectoriel. Le fonds vise à générer de l’alpha à travers la sélection de valeurs secteur par secteur et à battre l’indice MSCI Europe (dividendes réinvestis), sur une base annuelle, de 2% à 4%.

Investi à 100%, le fonds est construit en neutralité sectorielle par rapport à son indice de référence.

Le portefeuille du fonds Exane Equity Select Europe est concentré sur 40 à 60 valeurs, qui représentent les meilleures convictions de chaque spécialiste sectoriel au sein d’Exane AM.

Grâce à ce process de gestion unique et véritablement actif, le fonds affiche une surperformance régulière depuis sa création. Au 30 décembre 2016, cette surperformance cumulée était de 17.09% sur 5 ans.

Dans un contexte où la volatilité et les incertitudes sur les marchés actions européennes ont pénalisé la collecte sur cette classe d’actifs, le fonds répond aux attentes des investisseurs. Il a collecté 213 milliards d’euros en 2016 et dépasse aujourd’hui les 500 millions d’euros d’actifs sous gestion.

Le gérant du fonds Eric Lauri explique : « Nous sommes ravis du succès du fonds Exane Equity Select Europe, qui profite de nos savoir-faire historiques en termes de sélection de valeurs secteur par secteur. Alors que l’incertitude sur les marchés actions européennes devrait perdurer en 2017, ce fonds répond aux attentes des investisseurs, à la recherche de produits capables de générer une surperformance régulière par rapport aux indices de référence. »