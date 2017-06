Fondée par Alexis Houssou et Barbara Belvisi, épaulés par leur associé Jerry Yang, la première société d’investissement hardware organisée autour d’une communauté annonce le closing initial de son premier fonds institutionnel Hardware Club Fund I pour un montant supérieur à 25 millions d’euros.

Le Hardware Club a été officiellement lancé à Paris en Janvier 2015 avec pour mission de soutenir une nouvelle génération de startups développant des objets connectés grâce à un nouveau modèle d’accompagnement basé sur la collaboration et la création d’effets de réseaux. En moins de deux ans, le club s’est rapidement développé pour devenir la première communauté de startups hardware au monde rassemblant désormais plus de 260 sociétés membres dans 30 pays, sélectionnées parmi plus de 3 500 candidatures reçues.

Le Hardware Club a déjà réalisé plus d’une dizaine d’investissements en amorçage dans des startups françaises et internationales dont Prynt (polaroïd nouvelle génération et record français sur Kickstarter), Keecker (robot intelligent pour la maison), Aryballe (premier capteur de nez électronique), Lima (cloud personnel) ou Reach Robotics (robots de jeu basés sur la réalité augmentée).

Le premier fonds dédié au Hardware en Europe

Le premier closing du Hardware Club Fund I a dépassé l’objectif initial de 25 millions d’euros grâce au soutien du fonds French Tech Accélération géré par Bpifrance dans le cadre de l’initiative publique French Tech et financée par le Programme d’investissements d’avenir, du Crédit Mutuel Arkéa et d’acteurs internationaux comme le géant de l’électronique Foxconn ou encore de Mistletoe.

Ronan Le Moal, Directeur général de Crédit Mutuel Arkéa, déclare : « Le Hardware Club est un interlocuteur de référence pour identifier et accompagner le développement de cet écosystème international de startups. Nous nous réjouissons de participer activement à cette démarche. »

Grâce à ce premier closing, Hardware Club Fund I devient le premier fonds Seed en Europe dédiée à la thématique du hardware avec pour objectif de créer des champions internationaux d’ici à 2025.

« Nous sommes heureux d’investir dans le fonds Hardware Club Fund I et de soutenir ainsi un modèle d’accompagnement innovant des startups du hardware, à la fois spécialisé et communautaire, permettant de répondre à leurs besoins spécifiques » indique Bpifrance.

Un nouveau modèle d’investissement basé sur une communauté

Le lancement de ce premier fonds institutionnel est une nouvelle étape décisive du parcours entrepris par le Hardware Club pour faciliter et accélérer la croissance de startups créant des objets intelligents, que les investisseurs traditionnels ont souvent délaissés.

Ce fonds va s’appuyer sur un modèle d’investissement original basé sur la communauté du Hardware Club, chaque startup devant être sélectionnée dans la communauté et faire ses preuves avant d’être éligible à un potentiel investissement du fonds.

« Notre objectif, à travers ce fonds, est de créer au moins autant de valeur à travers notre accompagnement opérationnel que par l’investissement lui-même » précise Alexis Houssou, co-fondateur et président du Hardware Club.

Le Hardware Club Fund I a pour vocation de réaliser des investissements en Seed, de la phase d’amorçage au premier tour institutionnel, pour des tickets allant de 150.000 euros à 1,5 million d’euros majoritairement en France ainsi qu’à l’international.

« Nous voulons financer des entrepreneurs audacieux, prêts à relever des défis technologiques permettant de transformer des industries entières, en combinant software et hardware » détaille Barbara Belvisi, co-fondatrice et directrice générale du Hardware Club. Ainsi, le fonds se focalisera plus précisément sur quelques thématiques comme la santé connectée, la maison connectée, le bâtiment intelligent ou les transports de demain.