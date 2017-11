Le Groupe VYV annonce une prise de participation majoritaire (à hauteur de 61 %) dans MesDocteurs.

Créée en 2015, spécialiste de téléconseil et de téléconsultation médicale, fort d’un réseau de plus de 300 médecins généralistes ou spécialistes, MesDocteurs propose aux particuliers un service de téléconseil médical payant, interactif, disponible 7 j/7, 24 h/24 et un service de téléconsultation médicale, déployé en partenariat avec des porteurs de risques, avec la possibilité de délivrer une ordonnance à distance.

Le Groupe VYV, fruit du rapprochement des groupes MGEN, Istya et Harmonie, porte un double engagement :

accompagner ses adhérents tout au long de leurs parcours de santé et de vie, ainsi que les entreprises publiques et privées dans leurs obligations vis-à-vis de leurs salariés ;

contribuer à la rénovation du système de protection sociale.

Le rapprochement du Groupe VYV et de MesDocteurs s’inscrit dans cette perspective et permet au groupe de se positionner comme acteur majeur de la e-santé.

Apporter des réponses concrètes aux adhérents en faisant évoluer les offres des entités du groupe

Les solutions développées par MesDocteurs pour les professionnels de santé et le grand public permettent d’enrichir l’offre des mutuelles du Groupe VYV, aussi bien celles concernant l’individuel que celles orientées vers les contrats collectifs. Harmonie Mutuelle proposera progressivement à ses adhérents un service de téléconsultation 24 h/24 et 7 j/7, à partir du 1er trimestre 2018*.

Cette solution sera progressivement généralisée au sein du Groupe VYV, aussi bien par les mutuelles que par les établissements de soins comme les Ehpad et les cliniques du groupe.

Contribuer à la rénovation du système de protection sociale en innovant dans la santé de demain

Concrètement, la télémédecine s’affirme comme un enjeu structurant de notre système de santé. Elle doit permettre tout à la fois de lutter contre la désertification médicale et de favoriser l’accès à la santé pour tous.

Objectif affiché pour 2020 par le Groupe VYV : 2 millions de téléconsultations. Soit 10 fois plus qu’en 2015 pour l’ensemble de la France.

Ayant contractualisé avec d’autres acteurs de renom du monde de l’assurance, MesDocteurs couvrira près de 15 millions de bénéficiaires dans le courant de l’année 2018.

En positionnant MesDocteurs comme la filiale du groupe en matière de santé à distance, le Groupe VYV contribue à l’accélération du déploiement de la télémédecine en développant, au-delà de la téléconsultation, la télé-expertise et la télésurveillance. Le groupe s’appuiera également sur les établissements VYV Care (près de 1 000 structures de soins et de services : cliniques, Ephad, centres de soins de suite, crèches…) pour développer la télémédecine sur les territoires.

MesDocteurs est l’unique plateforme interactive de téléconseil et de téléconsultation médicale en France, proposant un service 7 j/7, 24 h/24, avec plus de 300 médecins généralistes et spécialistes, et offrant une réponse immédiate sans prise de rendez-vous ou de délai d’attente de diagnostic.

C’est pourquoi MesDocteurs affiche également des objectifs ambitieux de déploiement de son service auprès d’autres acteurs B2B et de la protection sociale (institutions de prévoyance, mutuelles, compagnies d’assurance, réseaux conventionnés…). MesDocteurs permet également aux porteurs de risques, aux entreprises et aux établissements de soins un service de téléconsultation médicale clef en main pour les bénéficiaires, les salariés et les patients.

Forts de leurs expertises communes, le Groupe VYV et MesDocteurs visent à compléter les réponses existantes en matière de santé. Dans cet objectif, la composition et les missions de leur comité scientifique vont être élargies afin de pouvoir contribuer plus fortement au développement de la télémédecine. Ils aspirent ainsi à 2 millions de téléconsultations soit 10 fois plus qu’en 2015 pour l’ensemble de la France.

« Nous souhaitons construire un Groupe mutualiste, ambitieux, entreprenant et moderne afin d’être en capacité de répondre aux enjeux sociétaux d’aujourd’hui et de demain, pour pouvoir être utile à tous et à chacun. Le développement de la télémédecine s’affirme, notamment, comme un des leviers pour lutter contre les déserts médicaux et améliorer l’accès aux soins. » indique Thierry Beaudet, président du Groupe VYV.

« L’ambition stratégique du Groupe VYV et son positionnement d’acteur global de santé placent l’innovation en général et le développement de la e-santé en particulier comme un enjeu prioritaire. L’acquisition de MesDocteurs témoigne de la réalité de ce positionnement. » commente Jean-Louis Davet, directeur général délégué du Groupe VYV et président de MesDocteurs.

« Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe VYV. Il nous a semblé naturel pour nous de nous rapprocher de ce grand groupe de protection sociale. L’adossement au Groupe VYV nous permet d’avoir les moyens de financer notre développement et de déployer notre service auprès d’acteurs de la santé publics et privés. Nous avons d’ailleurs contractualisé avec d’autres entités du monde de l’assurance, tel que le réseau Santé Clair, Mutualia, CNP... » conclut Séverine Grégoire, co-fondatrice de MesDocteurs.