Le cabinet basé en région parisienne, compte parmi ses clients des acteurs de référence du secteur Banque Assurance en France.

Cette acquisition reflète la dynamique du groupe Square dans le développement de son expertise sur le digital.

« Ce rachat est l’occasion unique d’amplifier à l’échelle de marchés entiers la dynamique insufflée depuis 8 ans auprès de nos clients historiques de la banque et de l’assurance », déclare Sébastien Golliard, Associé fondateur d’Alternea.

Le savoir-faire acquis par le cabinet Alternea renforcera l’offre Stratégie & Innovation de Square et plus précisément du cabinet Viatys, et permettra à ce dernier d’apporter ses expertises à de nouveaux clients. « Le fait de posséder des valeurs communes et de présenter une véritable complémentarité rendait évident l’accueil d’Alternea au sein de notre groupe », précise Jérôme Boucheron, Président de Square.