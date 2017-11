Concrétisant leur rapprochement, le Groupe Securex prend une participation de 20% au capital de l’entreprise Le Monde Après, plus connue sous la marque OpenWork. Accompagnés par les experts d’In Extenso Finance & Transmission, entité du réseau Deloitte, les deux acteurs ont pour ambition de déployer une offre unique pour les cadres qui développent leur activité en France et à l’international via le portage salarial. Il s’agit d’une plateforme, accessible aux professionnels tout au long de leur vie active, en France comme à l’international, permettant de systématiser l’accompagnement communautaire tout en simplifiant au maximum la gestion administrative. Grâce à cette plateforme, le consultant bénéficie de tous les avantages des salariés en entreprise, et ce quel que soit l’endroit depuis lequel il travaille.

Promouvoir et développer une nouvelle manière de développer son savoir-faire

En investissant dans Le Monde Après – OpenWork, le Groupe Securex entre sur le marché du portage salarial. Le Groupe Securex et OpenWork visent ainsi à co-créer cette nouvelle forme d’organisation du travail permettant aux cadres indépendants d’être salarié partout en Europe.

« Il est fini le temps où il fallait choisir entre le statut d’indépendant et celui de salarié. De multiples nouvelles manières de travailler se développent et s’adaptent aux besoins des entreprises et des individus. Des freelances aux plateformes collaboratives en passant par de nouvelles formes d’intérims, OpenWork apporte selon nous une bonne solution pour stimuler l’entreprenariat indépendant », analyse Reynald Jacobs, Deputy Chief Executive Officer chez Securex.

« Encore méconnu, le portage salarial est pourtant dans l’air du temps : explications faites, 40% des Français se disent prêts à se lancer dans ce type de solution (1). Ce statut a l’avantage de permettre la liberté de l’indépendant et la sécurité du salarié. Surtout utilisé par les consultants séniors, le portage salarial correspond parfaitement aux besoins exprimés par la jeune génération : entreprendre, être indépendant et mobile, sans lourdeurs administratives, tout en bénéficiant de la sécurité des salariés », précise Franck Lamotte, directeur M&A Hauts de France In Extenso Finance & Transmission.

Pour Le Monde Après - OpenWork, cette prise de participation est un véritable tremplin dans l’accélération du développement international de l’entreprise.

Tout en gardant son indépendance dans la gestion de ses activités, ce rapprochement permettra à Le Monde Après – OpenWork de faciliter le déploiement de ses opérations au niveau européen (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne, Espagne, UK et Irlande) en s’appuyant sur les ressources logistiques, humaines et les compétences métier du Groupe Securex. L’entreprise renforcera également son maillage territorial hexagonal avec 6 nouveaux bureaux en province à Nantes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon et Montpellier en plus de ceux existant d’ores et déjà à Paris et Marseille.