Après l’acquisition de Delta fuites, spécialisée dans la recherche de fuites non destructives, Maisoning, filiale du Groupe Prunay spécialisé en règlement après sinistres, consolide sa position en Réparation En Nature notamment en saisissant l’opportunité d’une entrée au capital de Sky’inLab, leader de la réparation de menuiseries métalliques et en devient partenaire exclusif.

Fort de cet apport, Maisoning se donne les moyens de devenir la solution privilégiée pour ses clients, assureurs et mutuelles, qui souhaitent intervenir plus vite et à moindre coût en cas de sinistre sur les menuiseries métalliques de leurs assurés. Ces derniers disposeront ainsi de nombreux avantages : plus d’efficacité, plus de confort, pas de travaux de reprise de maçonnerie ni d’embellissement, etc.

Concrètement l’innovation de Sky’inLab est 4 fois plus rapide qu’un remplacement traditionnel et entre 45 à 75% moins cher. Des arguments qui s’appuieront aussi sur l’excellence d’interventions déjà reconnue de Maisoning à l’échelle nationale.

« Dès notre 1ère rencontre, nous avons de suite perçu la valeur ajoutée de cette solution de réparation innovante et la complémentarité de nos offres. Les valeurs de service client et d’entrepreneur de Matthieu, fondateur de Sky’inLab, nous ont donné envie de l’accompagner dans le développement et la réussite de Sky’inLab » explique Julien Vera, DG de Maisoning

« Nous sommes heureux de démarrer une grande aventure aux côtés du Groupe Prunay et de ses filiales. Sky’inLab repose sur une innovation et nous avons rapidement vu l’intérêt de réunir nos compétences avec ce groupe spécialisé dans la gestion de sinistres. Nous partageons les mêmes valeurs et avons l’ambition de repousser nos limites pour construire demain. » déclare Matthieu Petitqueux, fondateur de Sky’inLab