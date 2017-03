Ainsi, il investit minoritairement, entre 2% et 10%, dans des start-ups innovantes jugées à fort potentiel et dont les solutions complètent les offres des filiales du Groupe intervenant en règlement pour les assureurs pour une meilleure satisfaction de leurs assurés lors d’un sinistre.

C’est ainsi qu’en décembre 2016, le Groupe Prunay est entré au capital de la start-up lilloise Myeggbox.

Fort de cet apport qui vient renforcer l’investissement d’actionnaires individuels et l’accompagnement de l’accelérateur Euratechnonologies de Lille, Myeggbox se donne les moyens de devenir la solution privilégiée des particuliers et des professionnels qui souhaitent une visibilité optimale des informations à tous les stades du cycle de vie d’un bien, y compris en cas de sinistre, et ce à partir de la simple sauvegarde des factures d’achat ,travaux, polices, quittance, bail, entretien, maintenance etc.

Cette nouvelle application allie donc les services innovants de Myeggbox aux outils digitaux du Groupe Prunay pour une expertise/règlement connecté, rapide et sans recherche fastidieuse de documents.

Via Myeggbox l’assureur pourra passer d’une relation épisodique avec l’assuré, statistiquement tous les 8 ans, lors d’un sinistre, à une relation plus fréquente et attentionnée, à son service, tout au long de la vie des produits et des contrats.

« Myeggbox et le Groupe Prunay se sont choisis car nous sommes neutres des deux côtés. Le Groupe Prunay permet d’accélérer notre développement. Des services vont pouvoir s’appuyer sur les différentes expertises du Groupe Prunay. Nous pouvons également compter sur le Groupe Prunay pour distribuer Myeggbox » expliquent Alexis Roques et Olivier Dancette, fondateurs de Myeggbox

« Pour le Groupe Prunay, l’entrée au capital de Myeggbox prend tout son sens dans l’objectif d’améliorer le parcours client lors d’un sinistre voir pour d’autres services proposés par l’assureur. En effet, Myeggbox, associée aux outils digitaux du Groupe Prunay, permet d’envisager la disponibilité des documents nécessaires à l’instruction de la déclaration de sinistres, facilitant et fiabilisant ainsi son règlement sous toutes ses formes dans un délai le plus court possible » précise Patrick Weil, PDG du Groupe Prunay