Thomas Sutre a rejoint le Groupe Océanic en septembre 2015 aux fonctions de Directeur d’Océanic Finance, la filiale dédiée à la gestion patrimoniale du Groupe Océanic. Il devient Directeur du cabinet IPCA, implanté à Neuilly-sur-Seine, et conserve ses fonctions au sein d’Océanic Finance. Précédemment, après plus de six années passées au sein du Groupe Axa, il a été Directeur régional au sein du réseau de cabinets de gestion de patrimoine CGP Entrepreneurs (filiale du Groupe UFF).

Acquis en septembre 2016 par le Groupe Océanic, le cabinet IPCA (Immobilière Patrimoine Conseil Assurance) a été créé en 1999, à Neuilly-sur-Seine. Il compte 300 clients, cadres supérieurs et professionnels libéraux de la région parisienne. « Au moment de l’acquisition les encours du cabinet IPCA s’élevaient à 39 millions d’euros et ils se situent actuellement à 45 millions. Notre objectif est d’atteindre 100 millions d’euros d’encours d’ici 2019 » affirme Thomas Sutre.

Le cabinet se compose de 3 co-gérants : Patrice Azria, François Citeau et Thomas Sutre, ainsi que de 2 collaborateurs. IPCA continuera à développer son offre en toute autonomie, nouant des partenariats avec ses propres fournisseurs, qui peuvent à l’occasion être communs à ceux d’Océanic Finance.

« Déjà implanté en Bretagne (à Brest) et en Guyane (à Cayenne), le Groupe Océanic a pour objectif, à travers cette acquisition, d’étendre son activité de conseil en Ile-de-France. Cette opération s’inscrit dans notre logique de renforcement de notre présence sur le territoire métropolitain, où nous prendrons de nouvelles initiatives dans les mois à venir », déclare Patrice Azria, Président Fondateur du Groupe Océanic.