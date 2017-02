Située à Cholet, le long du boulevard du Général de Faidherbe, dans le quartier résidentiel de Faidherbe/République, la résidence « Les Terrasses de Faidherbe » construite par le Groupe Gambetta se compose de 27 appartements, dont de grands 3 et 4 pièces, répartis en deux bâtiments en R+3, ainsi que d’un parking en sous-sol. La commercialisation a débuté fin 2016 et plus de 60% des lots sont déjà réservés.

Une résidence de grand standing

Le Groupe Gambetta désirait réaliser un programme haut de gamme en offrant aux résidents des appartements aux volumes supérieurs à la moyenne. Ainsi, les T3 font en moyenne plus de 74 m², les T4 font 105 m² minimum, et les T5 bénéficient de 125 m² en moyenne.

Les prestations proposées sont de qualité (parquet massif, grands carrelages) et de grandes baies vitrées permettent de profiter du jardin de la résidence exposée plein sud. La façade de 65 mètres sera réalisée avec des matériaux traditionnels de caractère tels que des pierres de parement, des ardoises naturelles, du zinc, et de l’aluminium.

Prix et livraison

Le prix moyen de la résidence est de 2 900 €/m² hors parkings. Il faut compter un minimum de 110 000 € pour les T2, 210 000 € pour les T3, 292 000 € pour les T4 et 399 000 € pour les T5. La construction va débuter cet été, avec une livraison prévue fin 2018