Le groupe Bonial poursuit sa stratégie de croissance internationale et annonce l’acquisition d’Out Of Milk, l’application leader de liste de courses sur Android en Amérique du Nord, avec près de 10 millions de téléchargements. Cette acquisition s’inscrit pleinement dans la mission du groupe Bonial : prendre place sur le mobile à chaque étape du parcours d’achat.

Bonial (groupe Axel Springer) poursuit sa stratégie de croissance en Amérique du Nord et rachète Out Of Milk, l’application de liste de courses la plus téléchargée aux Etats-Unis et au Canada.

Disponible sur Android et iOS, Out of Milk simplifie l’expérience d’achat et permet aux utilisateurs de créer, gérer et partager des listes de courses. Avec l’application Out of Milk, les utilisateurs peuvent ainsi rapidement composer des listes de courses détaillées en ajoutant ou supprimant des articles tout en suivant le montant de leur panier, les quantités disponibles, les offres ou les coupons y afférent. Les produits peuvent y être ajoutés manuellement, en scannant leur code-barre ou par reconnaissance vocale. Out of Milk simplifie également le partage de listes avec ses enfants, son conjoint ou ses amis sur mobile, ordinateur et par mail. Toute modification est alors instantanément synchronisée sur les appareils de toute la tribu, facilitant ainsi la visite en magasin.

Matthias Berahya-Lazarus, Président de Bonial : “ Out of Milk se classe en tête du PlayStore sur ce segment aux Etats-Unis et au Canada ” rappelle Matthias Berahya-Lazarus, Président de Bonial. “Son audience mobile considérable, qui nous permet de doubler instantanément notre base d’utilisateurs aux Etats-Unis, permet de capter cette partie essentielle du cycle d’achat qu’est la constitution de la liste.”

Au-delà de sa simple taille (10 millions de téléchargements), la base d’utilisateurs Out Of Milk se compose d’acheteurs en magasin particulièrement actifs. Ces derniers ont créé plus de 25 millions de listes depuis que le service a été lancé en 2011. La facilité d’utilisation de l’application – notamment due à son interface intuitive et la simplicité du partage de listes – sont à l’origine de son succès auprès des acheteurs. Aujourd’hui, Out Of Milk affiche ainsi une note moyenne de 4,6 sur le Google Play Store (pour 200 000 évaluations).

“Pour apporter de la valeur à nos utilisateurs, à nos clients et à nos partenaires, il nous apparait essentiel d’être positionnés à chaque étape du cycle d’achat, depuis la phase initiale d’inspiration comme avec notre application historique mais aussi plus loin dans le parcours d’achat.” ajoute Matthias Berahya-Lazarus “ A ce titre, nous continuerons d’étendre notre portefeuille d’applications dans ce domaine, soit par croissance interne, soit en réalisant des acquisitions stratégiques comme dans ce cas.”