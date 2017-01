Renforcement de la couverture géographique en Assistance Respiratoire :

Le Groupe a acquis 100% du capital de la société ATS, située dans la région Auvergne-Rhône Alpes et spécialisée en Assistance Respiratoire. ATS réalise un chiffre d’affaires fortement récurrent de près de 3 M€. Dans le même temps, Bastide annonce également l’acquisition de 100% de la société Air+ Santé (Occitanie) qui réalise un chiffre d’affaires de 1,7 M€ avec une bonne dynamique de croissance. Ces deux sociétés, très performantes en termes de rentabilité, enrichiront le savoir-faire opérationnel du Groupe Bastide dans ce domaine.

Bastide annonce également l’acquisition de 95% du capital de la société Bordo2 Médical. Cette société, basée en Nouvelle-Aquitaine, réalise un chiffre d’affaires de 0,5 M€ en Assistance Respiratoire. Cette opération permet de renforcer la pénétration du Groupe dans une région prometteuse.

Le Groupe renforce ainsi ses parts de marché sur un secteur porteur ce qui lui permet de générer de réelles économies d’échelle grâce notamment à la massification des achats de matériels ou de consommables. Suite à ces opérations de croissance externe, près de 36 000 patients sont désormais suivis par le Groupe.

Poursuite du développement en stomathérapie-urologie

Le Groupe a finalisé d’autre part en décembre le rachat de 100% du capital de la société Medsoft spécialisée dans la vente de solutions et de services en stomathérapie-urologie. Basée en Ile de France, Medsoft réalise un chiffre d’affaires de 2,6 M€.

Cette opération stratégique permet au Groupe de conforter son rôle de fédérateur sur un marché de la stomathérapie-urologie encore très atomisé. Le Groupe se situe ainsi parmi les 3 leaders en France avec un chiffre d’affaires qui se rapproche désormais de 20 M€ en année p leine dans ce domaine.

Stratégie de croissance externe confortée

Ces 4 opérations entrent parfaitement dans la stratégie de croissance du Groupe qui vise à se renforcer sur les activités porteuses et, récurrentes. Toutes rentables, les sociétés acquises apporteront un chiffre d’affaires cumulé de près de 8 M€ en année pleine et seront payées en numéraire et financées par endettement bancaire. Des compléments de prix, en fonction des performances futures sont prévus pour trois d’entre elles. Elles seront toutes consolidées à compter du 1er janvier 2017.

D’autres opérations de taille similaire sont également à l’étude et pourraient être finalisées au cours du premier trimestre de l’année civile 2017.