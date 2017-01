Le fonds d’incubation de Place Emergence poursuit son soutien aux sociétés de gestion françaises et leur apporte son label, facteur d’attrait auprès des investisseurs internationaux.

Emergence, le fonds d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent la sélection de Laffitte Capital Management [1]. Laffitte CM est le neuvième investissement réalisé par le compartiment Emergence Performance Absolue depuis sa création en 2012.

Emergence Performance Absolue apporte 20 millions d’euros au fonds Laffitte Dynamic Strategies. Lancé au dernier trimestre 2016, ce fonds a pour objectif de réaliser une performance absolue décorrélée à travers des stratégies discrétionnaires tendant à corriger les inefficiences des marchés actions.

Cet apport permet à Laffitte CM d’ajouter à sa gamme de fonds un véhicule avec un objectif de rendement et volatilité plus élevé.

Créée fin 2007 par ses quatre associés toujours présents dans la société, Eric Robbe, Arnaud Yvinec, David Lenfant et Gabriel Teodorescu, Laffitte CM a développé une expertise approfondie sur les stratégies d’investissement décorrélées de l’évolution des marchés actions. Avec près 400 millions d’euros d’actifs gérés, Laffitte CM a doublé sa taille en 2016 grâce à des souscriptions significatives provenant d’une clientèle internationale qui représente aujourd’hui plus de 60% de ses encours.

Le fonds Laffitte Dynamic Strategies offre aux investisseurs une exposition variable aux différentes expertises développées par l’équipe de gestion depuis plus de 20 ans, notamment les stratégies d’arbitrage sur dividendes, de rebalancements d’indices et d’opérations de fusions-acquisitions. Le fonds cherche à optimiser son allocation en fonction de l’environnement des marchés et des opportunités existantes.

Le processus de sélection de Laffitte CM s’appuie à la fois sur une approche fondamentale discrétionnaire et sur une analyse quantitative mise en œuvre avec des outils propriétaires archivant la totalité des investissements passés. Cette connaissance du passé et des spécificités de chaque opportunité permet à l’équipe de déterminer un budget de risque individuel.

Tout investissement du portefeuille respecte ainsi un équilibre entre des décisions à la fois discrétionnaires et quantitatives afin d’obtenir une allocation optimale du portefeuille sous contrainte d’un contrôle des risques strict.

Laffitte Dynamic Strategies [2] a pour objectif de réaliser une performance absolue dé-corrélée des marchés par la mise en place de stratégies d’arbitrage discrétionnaires.

Comme pour les précédents investissements noués avec des jeunes sociétés de gestion françaises, ce partenariat apporte aux investisseurs la performance du fonds sélectionné et une participation à son développement via un mécanisme de partage de revenus.

Laffitte Capital Management est la quinzième société incubée par Emergence au travers de ses deux compartiments Actions et Performance Absolue qui ont alloué un montant total de 450 millions d’euros depuis 2012.

Emergence contribue à attirer des investisseurs internationaux vers la gestion entrepreneuriale française, où ils représentent déjà plus de 50% des actifs sous gestion des sociétés incubées par Emergence.