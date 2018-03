Internet a libéré la créativité : on n’a jamais créé autant de contenu qu’aujourd’hui et le nombre de créateurs indépendants a explosé ces dernières années. Par exemple, YouTube connaît une croissance de 40% par an, et plus de 30 000 créateurs français sont suivis par plus de 5 000 personnes sur cette plateforme. Toutefois, leurs créations sont la plupart du temps relayées sur des réseaux sociaux qui ne partagent pas ou peu leurs revenus avec leurs auteurs.

Une création de contenus enfin rémunérée sur internet

C’est sur ce constat que uTip a décidé de fournir un ensemble d’outils de monétisation aux créateurs de contenus. La startup s’est fait connaître grâce à la possibilité de soutenir une créatrice ou un créateur simplement en acceptant volontairement de regarder une publicité à son profit, qui vient s’ajouter à deux autres leviers : effectuer un paiement ou faire miner un peu de cryptomonnaie à son ordinateur. Tous ces moyens de soutien sont disponibles sur la page uTip personnelle à chaque créateur, baptisée “TipLink”.

“Tout le monde doit pouvoir soutenir un créateur sur son TipLink, pas seulement ceux qui peuvent payer”, indique Adrien Mennillo, CEO de uTip. Une valeur cardinale pour la société qui souhaitait trouver des moyens de soutenir un créateur au-delà du simple paiement. Un pari gagnant, puisque les premiers utilisateurs de la plateforme ont multiplié en moyenne leur revenu existant par un facteur de 2 à 5, voire même se sont créé leur premier revenu issu de leur activité de création. “Notre première grande réussite ? Quand nous avons vu une graphiste publier la photo d’une boite de crayons à dessins qu’elle s’était achetée grâce aux revenus de la plateforme. C’était la première fois qu’elle tirait un revenu de sa passion”, précise Adrien Mennillo.

Après quelques mois d’activité, uTip a déjà enregistré des centaines de milliers de "Tips" (visionnages de publicité ou paiements), et la liste d’attente de créateurs souhaitant entrer sur la plateforme se compte en milliers.

Cette solution de monétisation basée sur une publicité choisie trouve aussi un écho auprès des annonceurs. "Grâce à uTip, les annonceurs bénéficient d’un moyen d’accès aux internautes non intrusif et donc de grande qualité. Par ailleurs, c’est un des derniers moyens pour pouvoir leur communiquer un véritable message de marque, à une époque où un acteur comme Facebook fait payer l’annonceur pour une vidéo vue au bout de seulement trois secondes", explique Adrien Mennillo.

"La croissance des AdBlocks, qui atteint jusqu’à 66% de pénétration sur certains segments de marché, montre que les internautes sont à la recherche d’une autre relation avec la publicité. D’autant que 80% d’entre eux disent pourtant savoir qu’elle a pour fonction de financer la création sur internet. Il est temps pour les annonceurs de compléter leurs plans médias par des investissements d’avenir à travers une plateforme comme la nôtre”.

Une levée de fonds pour accélérer son développement

Afin de soutenir sa croissance, uTip a réalisé une levée de fonds de 500 000 euros menée par Day One Entrepreneurs & Partners.

Michel de Guihermier, cofondateur et Président de Day One déclare : “ Nous avons décidé d’investir dans uTip car nous avons avant tout été séduits par les qualités entrepreneuriales de l’équipe. Adrien incarne la mission, et il a su également s’entourer des bonnes compétences complémentaires. Il était aussi important pour Day One que uTip cherche à résoudre un problème important à fort potentiel en apportant une solution vertueuse qui dirige les outils de paiement et les budgets publicitaires vers les créateurs indépendants du web “.

La levée de fonds réalisée fin février permettra à uTip de préparer sa plateforme à la forte croissance à venir, et aussi d’accroître sa capacité à travailler avec toutes les agences de publicité et annonceurs, pour pouvoir accueillir toujours plus de créateurs de contenu.

"Nous sommes heureux de voir Day One Entrepreneurs & Partners devenir notre actionnaire-partenaire de référence. L’expérience entrepreneuriale, l’implication, l’énergie, la capacité financière ainsi que l’expertise Internet de Day One seront de sérieux atouts pour le développement de uTip et la gestion de sa forte croissance ", précise Adrien Mennillo.