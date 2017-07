GoMore à la conquête du territoire national

Dans une démarche collaborative et conviviale, GoMore offre une solution complète de mobilité à ses utilisateurs afin de couvrir l’ensemble de leurs besoins. Ce partenariat exclusif avec la Macif va permettre à GoMore d’accélérer sa conquête du territoire français et de poursuivre le développement de services innovants.

"Grâce à cette levée de fonds, nous accélérons notre développement en France et renforçons notre ambition d’être l’un des leaders de la nouvelle mobilité. Cet investissement de la Macif nous permettra notamment de consolider notre promesse de covoiturage sans frais. Nous allons investir pour faire grandir notre communauté et continuer d’améliorer l’expérience GoMore en privilégiant la qualité de service, la simplicité d’utilisation et la relation de confiance avec nos membres" indique Sevan Marian, Directeur France de GoMore.

Un premier partenariat avait été conclu l’été 2016 avec la start up. Afin de renforcer la sérénité de ses membres, GoMore avait sélectionné la Macif pour assurer automatiquement les locations de voitures entre particuliers proposées sur sa plateforme. De son côté, le groupe Macif propose les services GoMore directement sur son site.

"Avec ce nouvel investissement, nous souhaitons accompagner le développement de GoMore sur le marché français et permettre à nos sociétaires de bénéficier, en toute confiance, d’une offre de services de mobilité complète" explique Adrien Couret, Directeur général Délégué du groupe Macif.