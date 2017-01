Renovalys Patrimoine, la toute 1ère SCPI Monuments Historiques, et gérée par la société de gestion Advenis Investment Managers, annonce l’acquisition de ses deux premiers actifs dans le cadre de l’appel public à l’épargne. Les deux biens sont classés Monuments Historiques et sont situés au cœur des agglomérations de Lille et Caen. Ces investissements font suite à la collecte de Renovalys Patrimoine qui s’élève à plus de 10 millions d’euros.

Deux monuments historiques de grande qualité architecturale

Quatre mois après son lancement en septembre 2016 (cf. communiqué de presse du 05/09/2016), la SCPI Renovalys Patrimoine a mené ses premières acquisitions. La SCPI a investi dans deux programmes situés à Lille et à Caen. Le programme lillois concerne l’Hôtel Avelin, situé dans l’hyper-centre de la ville, à cinq minutes seulement de la Grand Place. Cet immeuble date du XVIIIe siècle et est inscrit au titre des Monuments Historiques depuis 1944.

Le second programme est situé rue Caponière, au cœur de l’agglomération caennaise. Construit sur les fondations d’une église du XVIIIe siècle, le bien est doté d’une chapelle ainsi que d’un clocher. Il a été inscrit en 2006 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Des actifs qui répondent à la stratégie de la Renovalys Patrimoine

Les acquisitions de Renovalys Patrimoine s’inscrivent dans la politique de la SCPI, à savoir cibler des monuments historiques à rénover, dotés d’une forte valeur patrimoniale, et présentant de grandes qualités architecturales.

Renovalys Patrimoine s’adresse aux investisseurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine et bénéficier d’un dispositif fiscal favorable. Elle s’adresse plus spécifiquement aux investisseurs fortement imposés, notamment dans le cadre de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), ou qui disposent d’un revenu exceptionnel (cession, dividendes, etc.).

La SCPI Renovalys Patrimoine appartient à la gamme de SCPI fiscales d’Advenis Investment Managers. Comme l’ensemble de la gamme, Renovalys Patrimoine est distribuée par Advenis Gestion Privée, les CGPI et les partenaires bancaires du groupe Advenis.