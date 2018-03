Une évolution d’autant plus naturelle, que cette SCPI est déjà riche d’un patrimoine de 623 millions d’euros en immobilier d’entreprise, constitué, depuis plus de 50 ans essentiellement à Paris et en Ile-de-France.

PF Grand Paris poursuit son ambitieuse stratégie d’investissement en Ile de France, à travers l’acquisition d’immeubles de bureaux bénéficiant à la fois de la redistribution des cartes en matière de bassin d’emplois mais aussi des nouvelles dessertes de transport. Le super périphérique urbain du Grand Paris et le développement de « clusters », futures zones d’excellence, vont indéniablement modifier le paysage urbain et l’organisation du travail.

Ce sont ainsi plus de 60 millions d’euros qui ont déjà été investis en 2017 sur le périmètre du Grand Paris.

David Seksig, Directeur des Fonds Grand Public, souligne : « la SCPI PF Grand Paris a pour ambition de devenir la référence du Grand Paris comme notre SCPI PFO2 l’est devenue sur le Développement Durable. Nous pensons qu’avec ce chantier, les loyers moyens en Ile-de-France vont se répartir différemment et bénéficier aux meilleurs immeubles dans ces nouvelles zones. Nous allons poursuivre, dans ces conditions, la constitution d’un portefeuille immobilier de qualité, qui bénéficiera des rendements plus attractifs des zones d’activités franciliennes en phase de maturation ou de développement ».

« En tant que signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) des Nations-Unis, PERIAL confirme son engagement, pour PF Grand Paris, à développer une véritable stratégie prenant en compte les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) » précise Eric Cosserat, Président du Groupe PERIAL.