Innovation

Dans le cadre du fonds à échéance, la date de maturité des émissions étant connue et fixe, l’investisseur bénéficie d’une visibilité quant à la performance du fonds au fur et à mesure que l’on approche de sa maturité. La rentabilité du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d’intérêt et/ou des spreads de crédit.

La stratégie de gestion est discrétionnaire et porte sur un portefeuille d’obligations internationales de maturité maximale décembre 2025.

La stratégie consiste à associer le portage des titres et leur arbitrage en cas de nouvelles opportunités de marché ou d’augmentation du risque de défaut d’un émetteur en portefeuille. Elle s’appuie ainsi sur la connaissance approfondie du bilan des entreprises et des fondamentaux des Etats sélectionnés.

La Française Rendement Global 2025 offre une capacité de diversification et pourra investir [1] :

jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques et/ou privées des pays de l’OCDE ;

jusqu’à 100% dans des obligations émises par des entités publiques hors OCDE (émergents) et jusqu’à 50% dans des entités privées hors OCDE (émergents) ;

jusqu’à 100% dans des émissions notées Investment Grade*, High Yield** (à caractère spéculatif) ou sans notation.

La période de commercialisation du fonds prendra fin, au plus tard, le 31 mars 2020.

Jean-Luc Hivert, CIO Fixed Income de La Française, précise : « Dans la recherche de performance, le secteur du crédit et notamment les émissions notées BB ou B offrent, selon nous, le meilleur rapport rendement / risque, d’autant que les taux de défaut restent relativement bas : le taux de défaut moyen long terme est de 4,3% (sur 20 ans à juin 2017)***. Le fonds sera positionné majoritairement sur le crédit Europe / US et la dette émergente, deux des expertises phares de La Française sur la gestion des taux. »