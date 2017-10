Innovation

Les fonds de retraite, les investisseurs institutionnels dans leur ensemble et la clientèle de banque privée accentuent l’intégration de facteurs responsables dans leurs stratégies d’investissement. Du fait de son empreinte carbone particulièrement élevée, le secteur immobilier est naturellement une cible de choix dans la lutte contre les changements climatiques ; de plus en plus conscients de leur responsabilité à cet égard, les investisseurs cherchent à s’engager.

Dans ce contexte, Global Property Research (GPR), fournisseur de services pour les grands établissements financiers spécialisé dans les indices de valeurs foncières sur mesure, et La Française, groupe de gestion expert en immobilier, annoncent le lancement d’un nouvel indice, dédié à l’immobilier coté international durable, pour la clientèle institutionnelle : le GPR IPCM LFFS Sustainable GRES Index, qui définit un nouveau standard en matière d’investissement responsable dans le secteur de l’immobilier coté.

Inflection Point Capital Management UK Ltd. (IPCM) et La Française Forum Securities (LFFS), sociétés du groupe La Française, vont collaborer avec GPR sur la conception et la mise à jour continue de ce nouvel indice qui comprendra jusqu’à 150 sociétés mondiales durables, sélectionnées en fonction de leurs activités dans l’immobilier, de leur performance ESG et de leur capitalisation boursière. GPR sera chargé de constituer et de gérer l’indice.

IPCM, société de conseil en investissement, spécialisée dans le développement durable, du groupe La Française, a recours à son propre modèle d’analyse ESG / développement durable pour mesurer la performance des entreprises au niveau de leur empreinte carbone, de leur utilisation de matières premières, d’une utilisation efficiente de l’eau et de l’électricité ainsi que de leur efficacité énergétique, mais également sur les questions de santé et sécurité, de gestion des ressources humaines et de gouvernance globale.

Afin d’établir le score final et de parvenir au classement le plus juste, IPCM rassemble et synthétise les données, informations et analyses récoltées auprès d’une large palette de sources, dont celles de LFFS, qui évalue les démarches ESG des entreprises en se fondant sur sa recherche interne et les entretiens menés avec les dirigeants.

GPR calcule la performance de l’indice au moyen d’une méthodologie interne en se focalisant sur les 150 premiers composants affichant la meilleure performance ESG, et effectue un rééquilibrage trimestriel.

Jeroen Vreeker, Responsable de l’équipe indicielle de GPR, a déclaré : « Le critère durabilité est de plus en plus pris en compte dans les indicateurs sous-tendant les investissements dans l’immobilier coté. L’indice GPR IPCM LFFS Sustainable GRES couvre plus de 60 % de la capitalisation boursière totale de l’indice élargi GPR General Quoted et reste hautement diversifié d’un point de vue sectoriel et géographique. Il représente un complément idéal à la gamme de solutions indicielles sur mesure de GPR. »

Matthew Kiernan, Directeur Général d’IPCM, a ajouté : « La demande pour des solutions d’investissement plus durables dans l’immobilier croît de manière exponentielle dans le monde entier. Les sociétés immobilières de premier plan et qui possèdent une vision de long terme ont bien identifié cette tendance et apportent de réelles innovations. Ce nouvel indice offre justement aux investisseurs une occasion unique de repérer et de se positionner sur les sociétés d’avant-garde les mieux dirigées. »

Jana Sehnalova, Directeur Général de LFFS, a commenté : « L’indice GPR IPCM LFFS Sustainable GRES définit un nouveau standard pour les investisseurs en immobilier coté qui sont sensibles aux changements climatiques. Dans un contexte de demande locative croissante pour les biens durables et de durcissement des contraintes réglementaires, les sociétés dont les sous-jacents présentent des caractéristiques environnementales supérieures et un engagement solide sur les questions sociales et de gouvernance devraient surperformer sur le plan financier. »