La Financière de la Cité renforce son dispositif avec la venue d’Alexis Charveriat, gérant au sein du pôle spécialisé dans la gestion de portefeuilles d’actions internationales.

Aux côtés de Bruno Demontrond, responsable du pôle, Alexis Charveriat assurera la gestion des fonds d’actions européennes.

« L’arrivée d’Alexis complète nos capacités d’investissement. Ses qualités de gérant et d’analyste, son esprit entrepreneurial sont des atouts pour nos gestions et notamment pour notre nouveau fonds FDC Brexit, lancé début 2017 » commente Emmanuel Sales, Président de la Financière de la Cité.

Alexis Charveriat débute son parcours professionnel en 1999 en tant que consultant en organisation chez CSC Peat Marwick. Entre 2001 et 2010, il était gérant et analyste spécialisé sur les actions européennes chez Ecofi Investissements. A partir de 2011, il poursuit une aventure entrepreneuriale en co-fondant Uncia AM avec trois associés. En 2015 il rejoint Wormser Frères Gestion en tant que gérant et directeur de la recherche.

Alexis Charveriat est diplômé d’Audencia et a étudié en MBA Finance à l’Université Laval de Québec. Il est également titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst).