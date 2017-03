La Caisse devient le plus important actionnaire de l’entreprise, aux côtés de membres de l’équipe de direction de Datamars et de Columna Capital qui y est investie depuis 2011.

La technologie de Datamars, dont le siège social est situé en Suisse, est utilisée à travers le monde pour identifier et suivre le bétail, les animaux de compagnie et les textiles. Grâce à ses innovations constantes et son habilité à acquérir et intégrer d’autres entreprises, Datamars est devenue l’un des chefs de file dans chacun de ces trois segments de marché.

Datamars évolue dans une industrie qui est favorisée par des tendances fondamentales telles que les préoccupations mondiales en matière de salubrité des aliments. Cet investissement, bien aligné sur la stratégie d’investissement à long terme de la Caisse, est réalisé dans une entreprise qui offre des occasions importantes de croissance.

« La direction de Datamars a su développer l’entreprise pour en faire un chef de file mondial de l’identification des animaux. La traçabilité, dont l’identification est un élément central, est devenue indispensable pour le secteur agroalimentaire étant donné les préoccupations mondiales croissantes en matière de salubrité des aliments. Nous sommes ravis de nous joindre à Klaus Ackerstaff et à son équipe afin d’appuyer la stratégie de développement de Datamars », a déclaré Stéphane Etroy, co-chef des investissements directs, Placements privés à la Caisse.

« Je suis très heureux que la Caisse, un investisseur à long terme, se joigne à nous pour soutenir notre stratégie de croissance continue et durable. L’arrivée de la Caisse, aux côtés de Columna, nous positionne très favorablement pour l’avenir », a déclaré Klaus Ackerstaff, chef de la direction de Datamars.

« Columna Capital se réjouit de poursuivre son investissement dans Damatars. La Caisse constitue un excellent partenaire pour soutenir le développement de l’entreprise », a indiqué Rory Devlin, associé directeur de Columna Capital.

La transaction est assujettie aux approbations réglementaires.