CNP Assurances et La Banque Postale annoncent aujourd’hui le lancement national d’un support croissance avec garantie de 80 % du versement net à échéance de 12 ans. Proposé dans le cadre de la gestion libre du contrat d’assurance vie Cachemire 2, il est distribué par La Banque Postale et permet de rechercher la performance avec une garantie partielle du capital.

Dans un contexte de taux bas, ce nouveau type de support offre une alternative à l’investissement sur le fonds euros avec un potentiel de rendement supérieur sur le long terme. Commercialisé par La Banque Postale et intégré dans la formule « gestion libre » du contrat d’assurance vie Cachemire 2, aux côtés des supports euros et en unités de comptes, ce support conçu et géré par CNP Assurances offre une protection du capital de 80 % (nets de frais sur versements) à une échéance de 12 ans.

Baptisé « Croissance 80-12 ans », il est commercialisé auprès d’une clientèle en quête de diversification de son épargne. Il est particulièrement adapté aux épargnants qui recherchent une lternative aux fonds en euros et visent sur le long terme un rendement supérieur en contrepartie d’une prise de risque. La protection partielle du capital ne s’appliquant pas avant l’échéance de 12 ans, ce support est réservé aux épargnants de moins de 65 ans.

Le support croissance, dont la commercialisation est proposée par les conseillers les plus expérimentés de La Banque Postale depuis le 1er novembre 2016, peut être souscrit à l’occasion d’une première adhésion à Cachemire 2 ou proposé aux clients détenant préalablement un contrat Cachemire 2. Il est également mis à disposition des clients détenant un contrat GMO ou Ascendo par transfert vers Cachemire 2 avec maintien de leur antériorité fiscale.

« Après une première expérience réussie auprès de ses conseillers les plus expérimentés, La Banque Postale lance aujourd’hui nationalement la commercialisation du support croissance. Il s’agit d’une opportunité majeure pour nos clients de diversifier leur épargne tout en favorisant la contribution de celle-ci au financement de l’économie et des entreprises » indique Catherine Charrier-Leflaive, Directrice de la Banque de Détail et de l’Assurance à La Banque Postale.

« Nous sommes heureux de permettre aux clients et aux prospects de La Banque Postale de diversifier leur épargne en souscrivant à ce nouveau support croissance dont la durée et le terme sont choisis pour offrir de vraies perspectives de performance. Bien évidemment cette offre pourrait évoluer en fonction des marchés financiers » poursuit Martine Vareilles, directrice de la business unit partenariat avec La Banque Postale de CNP Assurances.