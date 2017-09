LINKBYNET, spécialiste français de l’infogérance et de l’hébergement cloud, annonce aujourd’hui le rachat de Treeptik, société de conseil et de développement spécialisée DevOps et Docker. LINKBYNET, qui a connu une croissance organique de son chiffre d’affaires de plus de 10% en 2016, table sur une accélération de son développement de 20% en 2017.

Ce rachat est la première opération de croissance externe menée par LINKBYNET depuis la levée de fonds de 50 millions d’euros, réalisée en 2016, auprès de Keensight Capital. Cette stratégie de croissance externe repose sur 4 domaines : la sécurité, le DevOps, le software et le cloud. L’acquisition de Treeptik s’inscrit dans le segment “DevOps”.

“L’excellence de Treeptik dans les domaines DevOps et Docker vont venir s’ajouter au catalogue de nos services pour compléter notre offre client. De la formation des équipes à l’accompagnement de leurs projets jusqu’à l’hébergement de leurs plateformes critiques, nous pouvons, dès à présent, proposer à nos clients un accompagnement sur les méthodes agiles et DevOps qu’ils choisissent pour leurs projets de digitalisation et de transformation cloud.” commente Stéphane Aisenberg, Président de LINKBYNET.

“Rejoindre une structure aussi dynamique et couronnée de succès que LINKBYNET est une grande fierté pour notre équipe. C’est la reconnaissance de l’excellence que nous poursuivons depuis notre création.” ajoute Arnaud Lambert, co-fondateur de Treeptik

Ce rachat positionne LINKBYNET comme un acteur incontournable de la transformation cloud des grandes entreprises tant en France qu’à l’international où l’entreprise réalise une part significative et croissante de son chiffre d’affaires. En ajoutant une expertise conseil à l’infogérance, au cloud et à la sécurité, LINKBYNET est, désormais, en mesure d’accompagner ses clients sur l’ensemble des phases de leurs projets critiques.