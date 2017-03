Acteur majeur de la gestion alternative, LGT Capital Partners se porte acquéreur d‘European Capital Fund Management Ltd. (European Capital), gestionnaire de dette privée basé à Paris et Londres, auprès des sociétés contrôlées par Ares Management L.P. Sous réserve d’obtention des autorisations réglementaires, la transaction devrait se conclure au cours du deuxième trimestre 2017.

En s’associant à European Capital, LGT Capital Partners élargit ainsi son spectre d’investissement sur les marchés de la dette privée. La transaction porte sur la société de gestion composée d’une équipe de plus de 20 spécialistes qui poursuivra la gestion de l’ensemble des fonds de dette privées gérés aujourd’hui par European Capital.

Continuité et poursuite de la croissance de l’activité « dette privée »

A travers cette décision stratégique, LGT Capital Partners complète son offre dans les marchés privés et renforce l’une des compétences clés de l’entreprise. Ses clients auront ainsi accès au marché de la dette privée européenne au travers de fonds gérés par une équipe avec un historique de performance de premier rang. « Nous sommes ravis d’unir nos forces avec une équipe aussi expérimentée ayant acquis une solide réputation dans ce domaine au fil des ans. Sa focalisation sur la dette privée aux PME et son approche d’investissement rigoureuse s’accordent parfaitement avec notre philosophie d’investissement. L’équipe de dette privée restera placée sous la direction des quatre associés actuels, Matthew Gordon Clark, Etienne Haubold, Stéphane Legrand et Juan Carlos Morales Cortes », explique Roberto Paganoni, CEO de LGT Capital Partners.

« Après avoir développé ensemble notre activité au cours des onze dernières années au sein du groupe American Capital, nous sommes très heureux de rejoindre LGT Capital Partners. Nous sommes convaincus que la plateforme internationale réputée de LGT Capital Partners nous permettra d’accélérer t la croissance de notre activité », souligne Juan Carlos Morales Cortes, associé d’European Capital.

Dans le cadre de la transaction, LGT Capital Partners entre également dans le consortium d’investisseurs de deux fonds de dette privée gérés par European Capital.

Le montant de la transaction ne sera pas divulgué.

Berkshire Capital a été le conseiller financier de LGT Capital Partners, et Crédit Suisse, conseiller financier d’Ares Management.