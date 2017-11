(1) LCL Triple Tempo AV (Oct 2017) peut être choisi comme unité de compte dans les contrats : Lionvie Rouge Corinthe, Lionvie Rouge Corinthe 2, Rouge Corinthe Série 3, Lionvie Vert Equateur, Lionvie Vert Equateur Série 2, Lionvie Multicapital, Actilion Vie 1et 2, Lionvie Opportunité Déc 97/ Avril 98/ Nov 98/ Mars 99/Oct 99/Avril 00/ Août 00/Déc 00/ Avril 01/Juillet 01 (sauf Juin 97), Lionvie Opportunités permanent, Lionvie Croissance Double, Acuity, Acuity 2 .

(2) L’expression “capital” utilisée ici désigne La Valeur Liquidative Initiale pour LCL Triple Tempo (oct 2017) et LCL Triple Tempo AV (oct 2017). Le capital et les gains sont annoncés hors frais d’entrée (CTO/PEA) ou frais du contrat d’assurance vie (frais sur versement, arbitrage, de gestion et de la cotisation de la garantie complémentaire en cas de décès) et hors fiscalité liée au cadre d’investissement. Pour bénéficier de la formule, l’investisseur doit avoir souscrit pendant la période de commercialisation et conserver ses parts jusqu’à l’échéance. Dès que la condition de réalisation est remplie, les autres cas ne peuvent plus s’appliquer.

(3) TRAB = Taux de Rendement Annuel Brut (hors frais et hors fiscalité liée au cadre d’investissement).