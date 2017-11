Mais que souhaite le gouvernement ? Tâtonnement et manque de vision globale semblent résumer l’attitude du gouvernement envers le logement. Comment demander de construire plus de logements sociaux à des organismes à qui l’on va retirer 1,7 à 2 milliards d’euros. Soit 54000 logements en moins représentant une baisse de 40 à 50% de la production.

En parallèle, l’exécutif décide d’imposer de façon musclée la loi SRU en durcissant les sanctions contre les villes n’appliquant pas le quota des 25% de logements sociaux, quitte à retirer aux maires le droit d’attribuer les permis de construire...

Résultat, les communes qui voudront faire construire plus de logements sociaux ne le pourront pas face à des bailleurs exsangues incapables de répondre à la demande, l’Etat taxera donc la collectivité et privera le Maire de ses prérogatives, le Préfet aura les pleins pouvoirs pour revoir les PLU (plans locaux d’urbanisme) et imposer enfin la construction de logements sociaux …. A des communes qui ne le pourront toujours pas et des bailleurs qui ne le voudront pas !