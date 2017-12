Dans la continuité de la signature de l’accord de Paris, l’Ircantec s’engage au sein d’une initiative internationale sur le climat.

En 2015, l’Ircantec s’associait aux 400 investisseurs représentant près de 24 trillions de dollars sous gestion et signait la déclaration des investisseurs sur le changement climatique.

Depuis lors, l’institution n’a de cesse de rechercher et de mettre en œuvre des projets et initiatives innovantes et efficaces pour mettre en œuvre l’engagement pris.

C’est donc tout naturellement que l’Ircantec a souhaité contribuer au développement de l’initiative Climate Action 100+.

Cette initiative rassemble 224 investisseurs avec 26.3 trillions de USD sous gestion. Ces investisseurs dialogueront avec plus de 100 entreprises pour s’assurer qu’elles mettent en œuvre les actions nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, qu’elles renforcent la divulgation des risques financiers liés au climat et qu’elles améliorent leur gouvernance relative à la gestion des risques et opportunités liés au climat.

« La solidarité intergénérationnelle est une des valeurs fondamentales de l’Ircantec. Nous nous attachons donc à préserver le capital financier, social et environnemental de nos bénéficiaires. Nous sommes convaincus que les travaux que les investisseurs vont mener avec les entreprises à travers l’initiative Climate Action 100+ auront un impact positif aussi bien sur la rentabilité à long terme de nos portefeuilles que globalement sur le cadre de vie de nos parties prenantes » indique Jean-Pierre Costes, Président du Conseil d’Administration de l’Ircantec.

L’initiative Climate Action 100+ est lancée ce jour au « One planet summit » et conduira ses travaux durant les cinq années à venir.

L’Ircantec est le régime de retraite complémentaire obligatoire par répartition et par points du secteur public, dédié aux agents non titulaires de l’état et des collectivités publiques. C’est également le régime de retraite des élus locaux. L’Institution est gérée par la Caisse des Dépôts. L’Ircantec gère ses réserves (9,8 milliards d’euros) selon les principes d’investissement socialement responsable.