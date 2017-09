L’Indice mondial de confiance des investisseurs s’établit à 106,8, en baisse de 2,1 points par rapport au niveau de 108,9 (en données corrigées) enregistré en juillet. La baisse de 4,9 points à 89,3 de la confiance en Europe et le repli de 0,3 point à 111,8 de l’indice en Amérique du Nord sont à l’origine du recul global de la confiance des investisseurs. En revanche, l’indice a augmenté de 3,3 points, pour terminer à 99,3 en Asie.

L’indice de confiance des investisseurs de State Street a été développé par Kenneth Froot et Paul O’Connell de State Street Associates, l’activité de recherche et de services de conseil de State Street Global Exchange. L’indice évalue de manière quantitative l’appétit des investisseurs pour le risque en analysant les tendances se dégageant des achats et des ventes effectués par les investisseurs institutionnels. L’indice attribue une importance particulière aux changements de sentiment des investisseurs vis-à-vis du risque : plus le pourcentage de leurs placements en actions est élevé, plus leur tolérance au risque, et par conséquent, leur confiance, est grande. 100 correspond au niveau neutre, où les allocations des investisseurs en actifs à haut risque n’augmentent pas plus qu’elles ne diminuent. L’indice se distingue des mesures fondées sur des enquêtes, car il s’appuie sur les transactions réellement effectuées par les investisseurs institutionnels, et non sur leurs opinions.

« Après une hausse de l’appétit pour le risque en juillet, les investisseurs mondiaux semblent avoir observé une pause en août » commente Kenneth Froot. « Cela dit, le calcul de l’indice de ce mois s’arrête au 23 août et les résultats ne tiennent donc pas compte de la réaction des investisseurs suite à la réunion de Jackson Hole, un événement qui figure clairement parmi leurs préoccupations majeures. »

« Tout semble avoir évolué dans la bonne direction cette année dans la zone euro » ajoute Michael Metcalfe, Directeur de la stratégie Global Macro, State Street Global Markets. « La croissance et les résultats des entreprises ont dépassé les attentes et le risque politique ne s’est pas matérialisé. Cependant, l’approche plus prudente des investisseurs européens ce mois-ci indique que les risques d’un euro plus fort et la réduction à terme des achats d’actifs par la banque centrale ne peuvent plus être ignorés. »