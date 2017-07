Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta [1] et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management (NGAM), annonce aujourd’hui que son ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR a dépassé le seuil du milliard de dollars en actifs sous gestion au mois de juin.

L’ETF, disponible en trois classes d’actions (USD, EUR et EUR-hedgé) cotées sur le London Stock Exchange, XETRA, Euronext Paris, Borsa Italiana et sur la SIX, réplique l’indice Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR. Sa stratégie est l’une des deux stratégies d’Ossiam répliquant les indices Shiller Barclays CAPE® Sector Value. Les indices, développés conjointement par Barclays et le professeur Robert Shiller, utilisent comme facteur de valorisation le ratio Cyclically Adjusted Price-to-Earnings (CAPE®) dans une stratégie de rotation sectorielle. Divers investisseurs aux profils variés ont investi dans la stratégie depuis sa création il y a deux ans, notamment des compagnies d’assurance, des fonds de pension et des gestionnaires de patrimoine discrétionnaires basés en Europe et en Amérique latine.

Les classes d’actions EUR et USD ont été lancées en juin 2015. Une troisième classe d’actions EUR-hedgée a été lancée en mai 2017 suite à une forte demande des investisseurs. Depuis son lancement en juin 2015, le fonds a généré une performance de 30,84%, contre 17,67% pour de l’indice S&P 500 Net TR au cours de la même période [2].

Le professeur Shiller a déclaré : « Le marché boursier américain semble a priori cher au vu des standards mondiaux actuels, mais ce n’est pas le cas de tous les secteurs. Il apparaît pertinent de détenir une partie d’un portefeuille diversifié en valeurs américaines, comme les produits Ossiam-Shiller-Barclays CAPE US le permettent. Je remercie vivement les équipes d’Ossiam et de Barclays pour le travail de qualité qu’elles ont accompli pour rendre les produits CAPE® accessibles à tant de personnes. »

Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Depuis son lancement, cet ETF est l’un de nos plus populaires auprès des investisseurs, car il génère des rendements positifs réguliers dans des conditions de marché diverses en utilisant le ratio CAPE® comme fondement de valorisation de la stratégie. Nous sommes fiers que notre partenariat avec le professeur Shiller et Barclays Bank soit devenu un succès durable. »

« Nous sommes ravis du grand intérêt des clients pour notre collaboration de longue date avec Ossiam » a déclaré Nicolas Aractingi, directeur de l’équipe Quantitative Investment Strategies de Barclays. « Le succès des deux produits montre que les ETF Ossiam Shiller Barclays CAPE® sont un moyen efficace pour de nombreux clients d’accéder à cette famille d’indices smart beta. »

Robert Shiller a conçu le ratio CAPE® original en 1988 avec son étudiant John Campbell. Le ratio CAPE® est un outil d’évaluation fortement utilisé, permettant de déterminer si un portefeuille d’actions est potentiellement sur-évalué ou sous-évalué, en comparant la valeur actuelle du portefeuille à la moyenne des résultats des sociétés le composant, corrigée de l’inflation sur 10 ans pour éliminer les effets des cycles économiques.

Le professeur Shiller a étendu la mesure CAPE® aux secteurs, et, en collaboration avec Barclays, a conçu une stratégie de sélection sectorielle fondée sur ce ratio. La stratégie utilise l’indicateur Relative CAPE®, une version normalisée du ratio CAPE®, complétée par un filtre momentum. La stratégie vise à éviter les secteurs surévalués ainsi qu’à éliminer les potentiels « value traps », en créant un portefeuille sectoriel avec un filtre valeur qui aide à choisir les bons secteurs au bon moment.