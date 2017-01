L’Association GAIPARE annonce un taux de rendement net de 2,90 % [1] pour le fonds en euros GAIPARE en 2016. Ce taux est identique pour tous les contrats : Livret GAIPARE, GAIPARE II, GAIPARE Selection, GAIPARE Select F et GAIPARE Selectissimo.

Cette performance est supérieure de près de 2,50 % à l’inflation de l’année. En outre, grâce à la qualité de la gestion réalisée par les équipes d’Allianz, une dotation supplémentaire de 3,54 millions d’euros a pu être affectée à la PPE (Provision pour Participation aux Excédents).

Sur une période de 5 ans, le rendement cumulé est de 17,5 %, ce qui place le fonds en euros GAIPARE parmi les meilleurs de sa catégorie.

La collecte a connu, avec 146 millions d’euros, une progression sur un an de 8 %. L’encours global du fonds euros GAIPARE reste stable à 3,4 milliards d’euros.

Les contrats multisupports GAIPARE proposent aujourd’hui une offre de 87 supports avec plus de 30 sociétés de gestion différentes, qui est le fruit d’une sélection rigoureuse parmi les plus grands noms de la gestion d’actifs. On relève qu’au 31 décembre 2016, 296 millions d’euros sont investis sur des supports exprimés en unités de compte.

Certains de ces supports, qui constituent la liste commune aux contrats multisupports, GAIPARE ont pu voir leur performance annuelle affectée par la volatilité des marchés financiers. Néanmoins, à moyen terme (5 ans), ils connaissent une progression qui reste très satisfaisante, comme le montre les 3 exemples ci-après :

Les nouveautés apportées à la gamme GAIPARE par notre partenaire assureur Allianz rencontrent un accueil très favorable auprès des adhérents. C’est le cas notamment du succès que rencontre la SCI Allianz Invest Pierre, gérée par Immovalor gestion, depuis Avril 2016.

C’est aussi le cas de la gestion profilée, mise en place depuis mars 2014 sur les contrats multisupports.

Celle-ci permet aux adhérents de confier à ALLIANZ VIE la gestion de leur contrat en choisissant un profil de risque. En 2016, le nombre de profils est passé de quatre à cinq avec en outre la mise en place dans le contrat, d’un compartiment pouvant être dédié à une unité de compte spécifique, en complément de la gestion profilée.

Ces résultats sont commentés par le nouveau Président, Jean Berthon : « en 2016, grâce à l’expertise des équipes de notre partenaire Allianz, nous avons une nouvelle fois réalisé l’une des meilleures performances du marché, tout en développant l’offre de services à nos adhérents ».