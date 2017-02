Kris Deblander est nommé Directeur adjoint des gestions Dette d’entreprises et Actions.

Outre son rôle actuel de Directeur de la gestion Dette d’entreprises, Kris Deblander aura pour mission de renforcer les synergies en matière de recherche, analyse et sélection de titres entre les équipes de gestion Dette d’entreprises et Actions.

Après avoir rejoint Edmond de Rothschild Asset Management (France) en novembre 2008 en tant que responsable de la gestion Obligations Convertibles, Kris a pris la Direction de la gestion Dette d’entreprises le 1er janvier 2013.

Kris Deblander est ingénieur, diplômé de Solvay Business School. Il débute sa carrière chez Fortis IM à Bruxelles en tant que Research and Product Development Officer de 1997 à 1999, puis il occupe le poste de Head of Structured Products de 1999 à 2002. Il est ensuite nommé Portfolio Manager Global Convertible bonds à Paris de 2002 à 2006.

En 2006, il est nommé Deputy CIO Convertible bonds & Head of Hedge funds.

David Gaud est nommé Responsable de l’équipe Actions émergentes.

David a rejoint Edmond de Rothschild Asset Management en juin 2006 en qualité de gérant Actions asiatiques. En 2010, David a rejoint l’équipe de gestion Actions chinoises basée à Hong Kong et y a occupé différents postes.

David Gaud est diplômé d’un DESS de Finance à l’Université Lyon II. Il débute sa carrière au sein du groupe Société Générale -FIMAT Bank Singapour en 1996 en tant que Responsable de la gestion des risques. Après avoir occupé par la suite un poste de trader sur le SIMEX (Singapore International Monetary Exchange), il prend la responsabilité de la salle des marchés de Singapour. En 1999, il rejoint le groupe HSBC en tant que Vice-Président, au sein de CCF Securities Asia puis HSBC Securities, en qualité de vendeur actions et dérivés sur les marchés asiatiques pour les investisseurs institutionnels. Il intègre ensuite HSBC Londres puis Deutsche Bank Londres, à des fonctions similaires avant de rejoindre Edmond de Rothschild Asset Management.

Kris Deblander et David Gaud reportent directement à Philippe Uzan, Directeur des gestions d’Edmond de Rothschild Asset Management.