Isabelle Boujnah aura pour mission d’accélérer le développement des activités de conseil et de recrutement de dirigeants auprès des fonds d’investissement et de leurs sociétés en portefeuille, en amont et en aval des transactions.

Avant de rejoindre Korn Ferry, Isabelle Boujnah occupait la fonction de Partner au sein du groupe Skillcapital à Paris, lui permettant ainsi de consolider une expérience de plus de 20 ans auprès des fonds d’investissement.

« L’expérience d’Isabelle Boujnah dans le recrutement de dirigeants, ainsi que sa connaissance profonde des enjeux de gouvernance et de développement des fonds d’investissement, viennent renforcer les expertises de Korn Ferry dans le milieu du Private Equity. Avec plus de 20 ans d’expérience dans ce secteur, sa maîtrise des problématiques des fonds d’investissements sera décisive pour accompagner et conseiller nos clients dans l’amélioration de leur performance », se réjouit Pascal Gibert, Directeur Général de Korn Ferry en France.

Diplômée d’HEC avec une majeure en Finance, Isabelle Boujnah rejoint en 1997 les équipes de Structured Finance du Groupe BNP Paribas à New York. De retour à Paris en 2000, Isabelle intègre les équipes Fusions & Acquisitions du groupe Rothschild & Cie. En 2006, elle rejoint l’activité Private Equity de Quilvest et couvre tant l’Europe que les pays émergents. Au sein de l’activité fonds de fonds, Isabelle participe notamment à la création de programmes sur ce périmètre, sélectionne et développe un portefeuille de relations avec des fonds LBO, « distressed debt » et fonds secondaires. En 2012, Isabelle se concentre sur le Capital Humain au service des fonds et devient Partner chez Skillcapital.

Le champ d’intervention d’Isabelle Boujnah s’étend aujourd’hui de l’origination de potentielles acquisitions et support aux due diligences, à la constitution d’équipes de management et de direction, jusqu’au suivi des équipes tout au long du cycle d’investissement.