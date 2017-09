Après deux années de croissance soutenue qui l’ont amené parmi les principaux acteurs du marché du financement participatif de la promotion immobilière, Koregraf (précédemment Crowdfundingimmo.fr) annonce, dans la continuité de sa stratégie, une étape majeure de son développement. Le groupe, fondé et présidé par Vincent Sillègue (par ailleurs promoteur immobilier), confirme ainsi une activité globale de conseil à destination de la promotion immobilière avec une approche portant à la fois au niveau des opérations et des opérateurs.

Pour soutenir ce plan de développement ambitieux, Koregraf a ouvert son capital à de nouveaux partenaires dont le Crédit Mutuel Arkéa qui dispose d’une forte expertise en financements immobiliers. Le groupe bancaire entre au capital de Koregraf à hauteur de 8%. Cette prise de participation minoritaire démontre la qualité du projet porté par Koregraf.

Elargissement de l’offre à destination des promoteurs

Agréée par l’AMF et enregistré à l’ORIAS (N° 15006930), Koregraf, qui s’appuie sur les expertises complexes propres au secteur de la promotion immobilière, propose désormais une large gamme de services dédiés à l’accompagnement financier des acteurs du secteur :

Financement d’opérations de promotion immobilière (co-investissement en fonds propres via le crowdfunding immobilier, les fonds d’investissements et les family office)

Financement de la holding opérationnelle des promoteurs (levée de fonds propres, dettes…)

Co-investissement et co-promotion

Conseil en restructuration de capital

Conseil en Fusions-acquisitions

Koregraf devient ainsi le premier acteur du marché à proposer un accompagnement global du financement des acteurs de la promotion immobilière, en s’appuyant sur des conseils à haute valeur ajoutée, un réseau étendu de partenaires (dans les secteurs immobilier et financier) et la double compétence immobilière et financière des membres de son équipe.

Emmenée par son fondateur et dirigeant Vincent Sillègue (président et fondateur d’une entreprise de promotion mais aussi senior advisor d’une banque d’affaires M&A en PME-PMI), l’équipe de Koregraf s’appuie également sur les expertises de Cédric Marche (directeur général, expert en webmarketing dans le secteur de l’immobilier), Jean-Jacques Leroy (Président du comité des engagements, qui bénéficie de plus de 40 ans d’expérience dans le financement de la promotion immobilière dont 12 ans chez CA-CIB) et Hervé Uzan (directeur commercial et du développement, 25 ans d’expérience en banque d’affaires). Cette équipe possède une totale autonomie dans la conduite des activités.

Accélération dans le crowdfunding immobilier

La levée de fonds de 1,45 M€ réalisée par Koregraf lui permettra également d’amplifier ses opérations de crowdfunding immobilier. Forte de ses succès dans ce domaine – plus de 4,8 M€ levés pour 17 opérations de promotion immobilière et 2,7 M€ remboursés – la société affiche un des principaux track record du marché et une quinzaine de promoteurs immobiliers partenaires référencés sur la plateforme www.koregraf.com.