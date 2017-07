Dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’international, le Groupe Keyrus, leader en Data Intelligence, souhaite accélérer son développement dans les domaines du conseil et de la mise en œuvre de solutions de Business Intelligence et de Data Visualisation sur le marché de l’Amérique-latine.

Acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, Keyrus annonce avoir réalisé l’acquisition de la société QConsulting dans le but de renforcer ses activités de Data Intelligence au Brésil, d’offrir à ses clients de nouveaux services et solutions, et aussi d’élargir son expertise dans le domaine du « Smart BI ».

Créée en 2010, QConsulting est une entreprise brésilienne de conseil et d’intégration de logiciels, spécialiste de la Business Intelligence et experte des solutions de l’éditeur Qlik.

Avec cette opération, Le Groupe Keyrus accroît son leadership en Business Intelligence au Brésil. Présent sur ce marché depuis plus de 10 ans, Keyrus a su s’imposer comme l’une des sociétés de consulting les plus dynamiques du secteur des logiciels et services au Brésil.

Avec une croissance organique de 15,2% en 2016 dans ce pays malgré une conjoncture économique fragile, Keyrus, par son positionnement de spécialiste, surfe sur la vague du « data-driven business » où les données deviennent aujourd’hui la colonne vertébrale des entreprises, remodelant au passage leurs modèles économiques et leurs organisations.

Le haut niveau d’expertise et la gamme de services dans le domaine du Smart BI détenu par le cabinet brésilien a été l’un des facteurs déterminants dans la décision de Keyrus d’acquérir QConsulting. Une décision également motivée par le haut degré de collaboration et de synergie déjà réalisé entre les équipes des deux entreprises respectives ces deux dernières années lors de la réalisation commune de nombreux projets.

QConsulting emploie actuellement 58 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires en 2016 de 10 millions de R$ (soit environ 3 millions d’euros) en prestation de services : conseil, intégration de solutions et formations analytiques, pour les plus grands acteurs du marché brésilien, dans des secteurs variés tels que les Télécoms, le Retail, les Services financiers, l’Industrie pharmaceutique...

Keyrus do Brasil, filiale brésilienne du Groupe Keyrus, établie à Sao Paulo, a déjà anticipé l’intégration des nouveaux services et processus de QConsulting dans sa stratégie de développement, et compte aujourd’hui, en consolidant l’ensemble des équipes, plus de 400 consultants BI pour servir le marché brésilien et les autres pays d’Amérique latine.

« Les besoins pour les projets et solutions BI, analytiques et de Big Data au Brésil affichent une croissance annuelle de 40%, même en temps de crise économique. Avec cette acquisition, nous renforçons nos équipes pour satisfaire cette demande croissante dans le pays et aussi au-delà de nos frontières. Notre objectif est de recruter une centaine de collaborateurs supplémentaires dans les deux années à venir afin d’atteindre une échelle qui fera de nous l’un des leaders en Amérique latine », déclare Javier Riera, CEO de Keyrus do Brasil.

D’autres entreprises ont montré un vif intérêt dans l’acquisition de QConsulting. « Nous avons reçu d’autres offres, mais nous avons choisi le Groupe Keyrus pour sa réelle dimension internationale et sa présence dans plus de 15 pays, mais surtout pour son incontestable leadership au niveau mondial dans le domaine de la Data Intelligence. À compter d’aujourd’hui, nous pouvons proposer à nos clients un plus grand choix de solutions BI émanant des principaux acteurs du marché, et nous pouvons aussi offrir à nos employés plus d’opportunités pour participer à de grands projets clients, non seulement en Amérique latine, mais aussi dans les autres pays où le Groupe est présent », fait remarquer Regis Torres, qui avec Douglas Sobreira, tous deux co-fondateurs de QConsulting, prennent aujourd’hui la direction des activités ‘Smart BI’ au sein de Keyrus do Brasil.

Eric Cohen, Fondateur & CEO du Groupe Keyrus, ajoute : « Le facteur clé de succès de cette opération est incontestablement la confiance qui s’est créée au fil des mois dans le cadre de projets réalisés ensemble pour le compte de nos clients communs ainsi que le partage de notre stratégie de développement en Amérique du Sud où les associés fondateurs de QConsulting ainsi que leurs équipes auront un rôle déterminant pour la réussite de notre plan Keyrus 2020 dans cette région. »