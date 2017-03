Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, annonce avoir été choisi par le très renommé John Hancock Investments, fournisseur mondial de services financiers (et filiale de Manulife Financial Corporation of Canada), pour sa solution Linedata Navquest. L’objectif : renforcer ses processus de vérification, de validation et de calcul alternatif des valeurs liquidatives (VL).

John Hancock Investments, société de gestion d’actifs de premier plan, est l’un des gérants américains d’organismes de placement collectif les plus réputés, avec plus de 200 fonds proposés aux particuliers et aux institutions. « Avec Linedata Navquest, nous avons choisi de déployer une solution automatisée et évolutive qui témoigne de notre volonté d’identifier les risques potentiels et de fournir des VL exactes à nos clients et au marché », déclare Charles A. Rizzo, Directeur financier de John Hancock Group of Funds.

Linedata Navquest propose des fonctionnalités de vérification, de validation, de test et calcul alternatif pour toutes les fonctions de middle office, développées à partir de plus de 70 contrôles personnalisables fondés sur les règles de gestion propres au client. Cet outil assure de manière automatique une « double vérification » des VL produites (en interne et en externe) en appliquant une série de contrôles personnalisables et indépendants des données reçues, atténuant ainsi les risques inhérents à la production de VL et diminuant aussi délais de production. Linedata Navquest peut également détecter les éventuels écarts sur les éléments constitutifs de la VL, et contribuer ainsi à leur résolution.

« Notre solution, Linedata Navquest, permet aux principaux acteurs de la gestion institutionnelle, à l’instar de John Hancock, de recourir aux technologies les plus avancées et de bénéficier ainsi des solutions de vérification de VL et de calcul de secours auditables et validées dans un environnement de marché aujourd’hui particulièrement difficile », commente Arnaud Allmang, Directeur Amérique du Nord Asset Management chez Linedata.