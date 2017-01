BrickVest permet d’investir, de manière simple et rapide via sa plateforme, dans des opportunités sur le marché de l’immobilier commercial auxquelles seules les grandes institutions comme les fonds de pension ou les compagnies d’assurance avaient jusqu’alors accès. Jean Romain Lhomme permettra de renforcer cet engagement à offrir des investissements de qualité institutionnelle associés à une gouvernance de premier plan. Il a également pour mission de proposer des outils uniques pour évaluer, structurer et gérer des portefeuilles d’investissement en ligne.

Jean-Romain Lhomme a codirigé le fonds d’investissement Colony Capital Europe de 2000 à 2015, en tant que responsable de l’identification, de l’évaluation, de l’exécution et du suivi des investissements européens. Comptant parmi les business angels les plus actifs depuis 2015, il a cofondé PJX10, un laboratoire dédié aux startups innovantes, aux côtés d’entrepreneurs issus du secteur des nouvelles technologies. Jean-Romain Lhomme est actuellement président du Conseil de surveillance de BUT et membre du Conseil d’administration du Groupe Endered. Il participe également à l’actuelle levée de fonds menée par BrickVest en tant qu’investisseur principal. Jean-Romain Lhomme est diplômé de l’Ecole HEC Paris.

Jean-Romain Lhomme rejoint une équipe expérimentée affichant des expertises pointues dans les domaines de l’immobilier et de l’investissement. En septembre dernier, BrickVest avait annoncé à la tête du Comité de Notation (BrickVest Ratings) la nomination de Rémi Antonini, ancien directeur de l’équipe de recherche immobilière européenne de Goldman Sachs puis d’Exane BNP Paribas. Ce dernier mène actuellement le développement de BrickVest Ratings, un programme algorithmique exclusif destiné à améliorer l’évaluation du risque des investissements immobiliers.

Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest, commente : « La forte expérience de Jean-Romain dans la structuration et la gestion d’une plateforme d’investissement immobilier haut de gamme ainsi que dans la capacité à interagir avec les investisseurs institutionnels constituent un atout précieux pour aider BrickVest à poursuivre son développement. Nous nous efforçons d’associer les meilleures pratiques d’investissement immobilier de qualité institutionnelle tout en déployant une technologie de pointe et une gouvernance de premier plan qui place l’investisseur au centre des priorités ».

« J’ai fait le choix de rejoindre BrickVest d’abord pour son potentiel dans un secteur en plein essor comme la « Proptech ». La grande expérience de l’équipe fondatrice dans l’immobilier, les services d’investissement et la technologie m’a ensuite définitivement conquis. Non seulement BrickVest parvient à fusionner les différentes expériences mais il le fait surtout d’une manière qui vise à bousculer la manière d’investir dans l’immobilier à travers le monde », complète Jean-Romain Lhomme.