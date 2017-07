Basé à Paris, Jon Dubarbier reportera à Charles-Henri Herrmann, le Directeur du développement France, Genève et Monaco de Janus Henderson Investors, et aura pour mission de promouvoir l’offre de gestion élargie de la nouvelle société Janus Henderson Investors, auprès de la clientèle distribution.

Jon Dubarbier aura sous sa supervision deux collaborateurs : François L’Hénoret, Associate Director France et Monaco, et Emilie Massabie, Sales Manager.

« Nous sommes ravis d’accueillir Jon chez Janus Henderson Investors. Son expérience et sa connaissance du marché de la distribution en France seront des atouts pour notre équipe, a déclaré Charles-Henri Herrmann, Directeur du Développement France, Genève et Monaco de Janus Henderson Investors. La France est un marché clé pour le développement de Janus Henderson Investors en Europe continentale. »

Jon Dubarbier, 38 ans, a commencé sa carrière en 2001 au sein du département gestion du risque et performance de Groupama Asset Management, avant de devenir spécialiste de l’investissement Gestion obligataire et diversifiée en 2007, puis vendeur pour la distribution externe France, Suisse et Pays Nordiques en 2010 au sein du même groupe. En 2011, il est recruté par Natixis Global Asset Management comme vendeur en charge de la distribution externe France et Monaco, puis il rejoint Amundi Asset Management en 2014, comme vendeur senior pour la Distribution externe en France. Jon Dubarbier est aujourd’hui le Directeur Distribution Externe France et Monaco de Janus Henderson Investors. Il est diplômé d’un Master en Ingénierie mathématique de l’ISPG Paris XIII.