S’il ne fallait qu’une seule raison pour que les investisseurs immobiliers français s’intéressent à notre belle région, ces trois chiffres la fourniraient aisément. Tout nous rapproche entre Français et Bruxellois : le Thalys, la langue, la culture, l’art de vivre, l’envie de travailler ensemble à la construction européenne... notre connivence est réelle. Nous gagnons néanmoins à toujours mieux nous connaître. C’est pourquoi, si les arguments du cœur ne suffisaient pas, voici, en plus de celle des trois chiffres énoncés plus haut, sept autres raisons d’investir dans notre région.

Une capitale européenne au cœur des principaux marchés européens. Bruxelles est capitale à de multiples égards. Première ville de notre pays, elle est aussi la capitale de 500 millions d’Européens, au cœur des principaux marchés d’Europe occidentale - Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique – soit l’une des plus hautes densités démographiques, financières et industrielles au monde.

Une ville-monde à taille humaine. Bruxelles est aussi renommée pour sa convivialité et sa dimension humaine, verte, ouverte et tolérante. De fait, son territoire est cosmopolite, avec sa mosaïque de quartiers aux ambiances contrastées et de populations aux origines diverses qui en font une ville-monde empreinte de multiculturalisme. C’est un paysage urbain mêlant histoire et modernité, jalonné par la cohabitation de styles gothiques, néo-classiques, art nouveau, art déco… à côté des immeubles utilisant les technologies les plus récentes.

Des projets urbains ambitieux. La Région de Bruxelles-Capitale a en effet décidé de mobiliser progressivement une dizaine de pôles de développement prioritaires. Ils concourent tous à la même double finalité : répondre à l’essor démographique et accompagner le développement économique. Ce qui se traduit par la création de logements et d’équipements, l’aménagement de sites pour accueillir des entreprises, d’espaces publics, d’espaces verts, le développement des transports publics (dont une nouvelle ligne de métro), etc. Le tout avec un souci permanent d’améliorer la qualité de vie.

Le secteur des industries créatives et culturelles représente à Bruxelles 13 500 entreprises et 32 000 emplois, dont la moitié rien que pour le secteur des médias. Une part significative de ces activités sont concentrées dans un même périmètre qui comprend notamment les 20 hectares bientôt libérés par les radio-télévisions publiques, à mi-chemin de l’aéroport et du quartier des institutions européennes. La Région s’est portée acquéreur du terrain pour permettre la construction des nouveaux sièges des télévisions publiques RTBF et VRT, le développement progressif de 2 000 à 2 500 futurs nouveaux logements, mais aussi l’accueil de nouvelles entreprises des secteurs des médias et de la communication sur 30 000 mètres carrés. Elles voisineront avec des équipements de proximité (commerces, écoles, crèches…), un parc de 8 hectares, etc. Au total, ce sont plus de 300 000 mètres carrés qui sortiront de terre dans les prochaines années.

La plus forte densité de diplomates au monde. Bruxelles est aussi une capitale mondiale. Elle est le siège du Parlement européen, qu’elle partage avec Strasbourg, ou encore la Commission européenne et de l’OTAN, mais également de 120 autres organisations gouvernementales internationales. Elle accueille 181 ambassades, 5 400 diplomates, quelque 2 000 associations internationales, 1 700 entreprises internationales y ont leur siège européen, 20 000 lobbyistes, 1 000 journalistes étrangers. Ce qui en fait la ville avec la plus forte concentration de diplomates au monde. Bruxelles est facile d’accès et dispose d’une bonne infrastructure pour l’organisation de salons, foires commerciales et congrès (MICE).

Une ville portée par sa jeunesse et ses talents. Dans le brassage de sa population, Bruxelles peut se flatter d’accueillir également 17 500 personnes actives dans le secteur de la recherche. La ville est un centre d’excellence pour les biosciences, la pharmacie, les industries créatives et les médias. Elle accueille en outre 90 000 étudiants dans ses trois universités et nombreuses écoles supérieures. Elle compte également 29 écoles internationales.

Une demande stable sur le marché immobilier. Une telle concentration d’activités et d’institutions internationales assure la stabilité de l’immobilier tertiaire. Et le marché résidentiel est en croissance car la population bruxelloise est en augmentation constante, avec près de 250 000 habitants supplémentaires en vingt ans. Et les prévisions indiquent que ce n’est pas fini…

Un creuset culturel. Bruxelles est enfin un foyer culturel qui vit au rythme de 14 000 événements annuels ! Bruxelles accueille une concentration particulière d’artistes de toutes disciplines, reconnus ou émergents, issus du cru ou venus de tous les horizons. Ils constituent un environnement artistique créatif particulièrement riche et inspirant. Les Bruxellois sont connus en particulier pour leur sens de l’humour et de l’autodérision. Les surréalistes l’incarnaient hier. Aujourd’hui, ce sont les humoristes et les auteurs de bande dessinée.

Toutes ces raisons font de Bruxelles cette ville attractive, qui évolue, se réinvente et se modernise, offrant ainsi aux investisseurs de belles opportunités.