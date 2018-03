Innovation

Combinant actions et obligations au niveau mondial, ce fonds a été conçu afin de répondre à la demande croissante des investisseurs en faveur de produits d’investissement gérés selon une approche ESG.

Le fonds Invesco Sustainable Allocation a pour objectif de générer un rendement total positif sur un cycle de marché, en intégrant une approche d’investissement durable et responsable (SRI). Géré selon une approche flexible, le fonds sera investi principalement aux actions et titres de créance au niveau mondial tout en intégrant des critères de sélection ESG. Les critères de durabilité retenus par l’équipe de gestion regroupent les dimensions environnementale, sociale, éthique et de gouvernance.

Le fonds est principalement exposé aux actions et aux titres de créance pour lesquels il existe un risque de perte en capital.

Ce fonds de droit luxembourgeois est co-géré par Manuela von Ditfurth et Martin Kolrep, gérants de portefeuille senior au sein de l’équipe Invesco Quantitative Strategies qui gère déjà des mandats ESG pour le compte d’investisseurs institutionnels.

« Le fonds prendra systématiquement en compte les considérations et contraintes liées à l’approche ESG tout en mettant en œuvre une gestion active de l’allocation en actions et titres de créance. », commente Martin Kolrep, gérant du fonds.

L’approche ESG sera mise en œuvre sur la totalité du portefeuille, notamment à partir de produits dérivés. Les critères de durabilité du fonds comprendront des dimensions ESG et éthiques qui seront régulièrement revues par l’équipe de gestion. Les entreprises et/ou émetteurs qui ne satisferont pas aux critères du fonds seront exclus par le biais d’un processus de filtrage. En outre, l’équipe de gestion utilisera les méthodes les plus pointues pour identifier et intégrer au sein du portefeuille les entreprises et/ou émetteurs qui appliquent les meilleures normes et pratiques relatives à l’ESG et au développement durable.