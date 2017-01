Pierre Cesarini, PDG du groupe Avanquest, 68 M€ de capitalisation, annonce aujourd’hui que le fournisseur de semi-conducteurs américain Semtech Corporation, propriétaire de la technologie de communication bas débit, basse consommation et longue portée LoRa® RF technology pour l’Internet des Objets (IoT, Internet of Things), investit dans myDevices, l’activité IoT développée par le groupe français. MyDevices a notamment lancé Cayenne, première communauté mondiale de développeurs dans l’IoT.

Cet accord se traduit par une entrée de Semtech dans le capital de myDevices avec une prise de participation minoritaire. La valorisation post-money fully-diluted de myDevices ressort à 24,3 MUSD (23,2 M€). L’investissement de Semtech s’effectue dans le cadre d’un tour de financement pouvant aller jusqu’à 10 MUSD devant être finalisé dans les six mois à venir pour une valorisation post-money fully-diluted de 31,3 MUSD (29,8 M€) en considérant une valorisation similaire sur l’ensemble de ce tour de financement.

Semtech Corporation (Nasdaq : SMTC) est une grande entreprise américaine d’électronique spécialisée dans la fourniture de semi-conducteurs, fondatrice de l’alliance LoRa Alliance™ dont font partie des sociétés comme IBM, Cisco, Orange, ou encore ZTE.

"Nous sommes persuadés que le marché de l’Internet des Objets va continuer à croître très rapidement et considérons que les fabriquants de l’alliance LoRa bénéficieront grandement du savoir-faire de la solution logicielle Cayenne de myDevices," indique Marc Pegulu, Vice-Président et Directeur Général de l’activité Wireless & Capteurs de Semtech. "La facilité d’utilisation, l’interopérabilité et les capacités de Cayenne pour développer des projets IoT font la différence par rapport aux autres solutions existantes."

"Semtech est l’un des acteurs les plus importants de cette nouvelle révolution de l’Internet des Objets, et cet investissement montre la reconnaissance du travail accompli depuis trois ans avec myDevices où nous avons réussi à développer une technologie unique dans ce monde de l’IoT" a commenté Pierre Cesarini, PDG du groupe Avanquest. "Même si à l’échelle du groupe (117 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice clos à fin juin 2016) myDevices ne représente aujourd’hui qu’une toute petite partie du chiffre d’affaires, nous avons de grandes ambitions, notamment de faire de Cayenne l’outil de développement de référence de l’IoT, comme a pu l’être Java dans le monde du PC il y a 20 ans" rajoute Pierre Cesarini.

Cayenne est le premier générateur « drag & drop » de projets IoT, l’outil le plus puissant et le plus simple pour prototyper, développer et déployer rapidement une application pour l’Internet des Objets. Cayenne compte déjà plus de 120 000 développeurs utilisant ce nouvel outil lancé par myDevices en début d’année 2016.

Outre l’aspect financier de cette prise de participation, cet accord avec Semtech va également permettre à myDevices d’avoir le support industriel d’une société de l’envergure de Semtech, qui plus est l’inventeur de la technologie LoRa®, afin de donner à Cayenne encore plus de visibilité et accélérer son déploiement à travers le monde pour en faire l’outil de développement de référence pour l’Internet des Objets.

En prenant le tournant de l’IoT il y a trois ans avec l’arrivée de Pierre Cesarini dans le cadre de la nouvelle stratégie du groupe, Avanquest aura su anticiper les nouvelles tendances du marché et se positionner sur la prochaine grande révolution technologique qu’est l’internet des objets.