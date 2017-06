Compte tenu des conclusions de cette revue stratégique, les actionnaires du Groupe avaient décidé en mars 2017 de lancer un processus de cession / ouverture de son capital, qui pourrait se traduire par l’entrée d’un ou plusieurs nouveaux actionnaires.

Dans le cadre de ce processus, Infra Park a conclu un accord avec ses partenaires au capital de LAZ Parking, au titre duquel le Groupe pourrait porter sa participation au capital de LAZ Parking de 50% détenus aujourd’hui à 90%. Cet accord, qui entrera en vigueur si un changement de contrôle d’Infra Park survient avant le 31 décembre 2017, permettra aux fondateurs et au management de LAZ de demeurer actionnaires et de continuer à porter la croissance forte et rentable de LAZ.

Avec plus de 880 000 places réparties sur plus de 328 villes, cet accord permettra à Infra Park de renforcer encore sa position en tant que l’un des leaders sur un marché nord-américain très dynamique.